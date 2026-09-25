Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Kula ilçesindeki Emir Kaplıcaları'nda konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, odasında bulunan havuzda hareketsiz halde bulundu. Eşinin seslenmesine yanıt vermemesi üzerine ortaya çıkan acı olayda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek.
- Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula Belediyesi'ne ait Emir Kaplıcaları'nda konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, odasının içindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.
- Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi ve cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kesin ölüm nedeninin adli inceleme ile otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.
Manisa’nın Kula ilçesinde belediyeye ait Emir Kaplıcaları’nda yaşlı bir kadın, konakladığı odanın içerisinde bulunan havuzda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi. Kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz (65), iddiaya göre bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından arandı.
HAVUZDA HAREKETSİZ BULUNDU
Eşine seslenmesine rağmen yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz’ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.