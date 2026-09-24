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Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi

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Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi Haber Videosunu İzle
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Trump, eski Başkan Joe Biden'ın yerine imza makinesinin (Autopen) yer aldığı tabloyu Şi'ye göstererek “Bu da Biden” diye espri yaptı. Şi Cinping ise Trump'ın sözlerine kahkahalarla karşılık verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e eski ABD başkanlarının tablolarının bulunduğu koridorda eşlik etti ve Joe Biden'ın tablosu yerine imza makinesi (Autopen) görselinin yer aldığı bir tabloyu gösterdi.
  • Trump, Biden döneminde bazı belgelerin Autopen ile imzalanmasına atıfta bulunarak Şi'ye 'Bu da Biden' dedi ve Şi Cinping bu sözlere kahkahayla karşılık verdi.
  • Trump, geçen yıl sonunda Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza yerine imza makinesi kullanıldığını ve Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti.

Abd Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Beyaz Saray'da devam eden temasları sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

TRUMP’IN “BİDEN” ESPRİSİNE KAHKAHALARLA KARŞILIK VERDİ

Beyaz Saray tarafından servis edilen görüntülerde Trump’ın, Beyaz Saray’daki eski ABD başkanlarının tablolarının bulunduğu koridorda Şi’ye eşlik ettiği görüldü. Trump, selefi Joe Biden’a ait tablonun bulunduğu bölümde ise Biden’ın yerine imza makinesinin (Autopen) yer aldığı bir tabloyu gösterdi.

Trump, Biden döneminde bazı belgelerin Autopen kullanılarak imzalanmasına atıfta bulunarak Şi’ye, "Bu da Biden" diyerek şaka yaptı. Görüntülerde Şi Cinping’in Trump’ın sözleri üzerine kahkaha attığı görüldü.

TRUMP BİDEN’I TAKLİT İMZA İDDİASI ÜZERİNDEN HEDEF ALMIŞTI

Trump, geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı açıklamada, Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinde gerçek imza değil, imza makinesi kullanıldığını ve bu yolla Biden’ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti.

ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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