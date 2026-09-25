Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Bir dönem fazla kilolarıyla da konuşulan Işın Karaca, uzun süredir devam eden değişimiyle dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı, verdiği kiloların ardından 36 bedene kadar düştüğünü açıkladı. Karaca, geçmişte kıyafetlerinin özel olarak dikildiğini, artık hazır kıyafetleri rahatlıkla giyebildiğini söyledi.

52 BEDENDEN 36 BEDENE

Değişimini anlatan Karaca, eskiden üst giyimde 52, alt giyimde ise 48 beden kullandığını belirtti. Şimdilerde 36 beden olduğunu söyleyen şarkıcı, kıyafet konusunda artık zorlanmadığını ve bu durumdan mutlu olduğunu dile getirdi.

"KONU ZAYIFLIK DEĞİL, SAĞLIKLI OLMAK"

Kilo verdikten sonra bacaklarının daha fazla dikkat çektiğini söyleyen Karaca, beslenme konusunda kendisini tamamen kısıtlamadığını da anlattı. Zaman zaman eşi Can Yapıcıoğlu ile birkaç gün boyunca daha sık yemek yediklerini belirten şarkıcı, ardından yeniden kontrollü beslenmeye döndüklerini söyledi. Karaca, değişimine ilişkin yaklaşımını "Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak." sözleriyle özetledi.

ÇOK ACIKTIĞINDA DİŞLERİNİ FIRÇALIYOR

Beslenme düzeninden de söz eden Işın Karaca, çoğunlukla tek öğün beslendiğini ifade etti. Gün içerisinde çok acıktığında dişlerini fırçaladığını, ana öğünün dışında ise ayran, kefir veya su tükettiğini anlattı. Karaca daha önce uyguladığı beslenme biçiminin herkese uygun olmadığını ve uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu da belirtmişti.