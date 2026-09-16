Mehmet Şimşek açıklama SON DAKİKA! Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Mehmet Şimşek ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında ekonominin gündemindeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program, bütçe açığı, büyüme, cari denge ve enflasyon hakkında açıklamalar yapan Şimşek, ekonomik programın ana çerçevesinde değişiklik olmadığını söyledi. Enflasyonda beklenenden daha güçlü bir katılık görüldüğünü belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. Peki, emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Mehmet Şimşek ne dedi? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ VE MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin açıklamasında, ücretlerin enflasyon dikkate alınarak artırılmaya devam edeceğini söyledi.

Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını her zaman en az enflasyon artışı kadar artırdık, vermeye devam edeceğiz"

Bu açıklamaya göre Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarında enflasyonun dikkate alınacağını belirtti. Ancak konuşmasında belirli bir zam oranı ya da kesin bir maaş artış rakamı açıklamadı. Habertürk'ün canlı yayın sonrası aktardığı açıklamada da Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artırılacağını söylediği belirtildi.

ENFLASYON RAKAMLARI MAAŞ ARTIŞLARINDA ÖNEMLİ BİR BAŞLIK

Şimşek'in ücretlere ilişkin açıklaması, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte ele alındı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Eylül 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Şimşek, enflasyonda beklenenden daha fazla katılık ve atalet bulunduğunu belirterek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bakan, enflasyondaki yavaşlamanın fiyatların düşmesi anlamına gelmediğini de vurguladı. Şimşek'in ifadesiyle, "Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır."

Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 65 seviyelerinden yüzde 31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, fiyatların gerilemediğini, fiyat artış hızının yavaşladığını ifade etti.

GEÇMİŞ ENFLASYONA ENDEKSLENEN ÜCRETLER

Şimşek, enflasyonun beklenenden daha yavaş gerilemesinde geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkili olduğunu söyledi.

Özellikle kira, eğitim ve ücretlerde geçmiş enflasyona bağlı fiyatlama davranışının güçlü olduğunu belirten Şimşek, yüksek enflasyon dönemlerinde bu etkinin daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Şimşek, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Geçmişe endeksleme çok güçlü. Kirada endeksleme çok güçlü. Eğitimde endeksleme çok güçlü. Ücretlerde endeksleme zaten var olan bir şey"

Bakan Şimşek, geçmiş dönemden sonraki döneme taşınan fiyatlama davranışının enflasyondaki ataleti artırdığını belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında ekonominin farklı başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında Orta Vadeli Program'ın temel çerçevesinde değişiklik olmadığını belirten Şimşek, ekonomik tahminlerin değişen küresel koşullar nedeniyle zaman zaman güncellenmesinin doğal olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2027-2029 dönemini kapsayan son OVP'nin 6 Eylül 2026'da açıklanmasının ardından ekonomik hedefler yeniden gündeme geldi. Şimşek ise tahminlerde yaşanan değişikliklerin ekonomik programın temel yönünün değiştiği anlamına gelmediğini belirtti.

"TAHMİNLER DÜNYADA SIK SIK DEĞİŞİYOR"

Şimşek, ekonomik tahminlerin değişen koşullardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi. IMF'nin dünya ekonomilerine ilişkin tahminlerini yılda dört kez güncellediğini belirten Şimşek, OECD, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi kuruluşların da tahminlerini yıl içerisinde gözden geçirdiğini ifade etti.

Şimşek, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Nokta tahminleri dünyada sık sık değişir, sadece Türkiye'de değil"

OVP'nin yaz aylarında hazırlanıp eylül ayında açıklandığını belirten Şimşek, programın sonraki dönemde değiştirilmediğini söyledi.

"OVP AÇISINDAN EN BAĞLAYICI HEDEF BÜTÇEDİR"

Şimşek, OVP içerisinde en bağlayıcı alanlardan birinin bütçe olduğunu belirtti. Kamu harcamalarının önemli bölümünün yönetimin kontrolünde olduğunu ifade eden Şimşek, geçmiş yıllardaki bütçe performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, 2023 yılında bütçe açığı için yüzde 6,4'lük hedef konulduğunu ve yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşme sağlandığını, 2024'te ise yüzde 6,4'lük hedefe karşılık yüzde 4,7 seviyesinde performans gösterildiğini söyledi.

2025 yılında da bütçe açığının hedefin altında gerçekleştiğini belirten Şimşek, 2026 yılı için ise yüzde 3,5 olarak belirlenen hedefe karşılık yüzde 3,1 seviyesinde bir performans beklediklerini ifade etti.

Şimşek'in değerlendirmesi şöyle:

"Yüzde 3,5'lik bir hedefimiz vardı. Yani bütçe açığı yüzde 3,5 olsa hedefi tutturdunuz diyeceksiniz. Biz yüzde 3,5 değil, yüzde 3,1'lik bir performans göstereceğimizi söylüyoruz. Resim şu anda öyle"

BÜYÜMEDE DIŞ KOŞULLARIN ETKİSİ

2026 yılı büyüme beklentisine de değinen Şimşek, daha önce yüzde 3,8 olarak öngörülen büyümenin yüzde 3,3 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Şimşek, dış gelişmelerin büyüme üzerinde etkili olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Bu kadar büyük dış şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 civarı olacak. En son beklediğimiz bu. Buradaki sapma, yaşanan şoka oranla çok ciddi boyutlarda değil"

Bakan, ekonomik programın yalnızca büyüme rakamına odaklanmadığını ve makroekonomik dengelerin birlikte gözetildiğini belirtti.

"CARİ AÇIKTA İYİLEŞME VAR"

Cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, programın temel hedeflerinden birinin sürdürülebilir bir cari açık seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Dış borcun milli gelire oranının son üç yılda gerilediğini belirten Şimşek, cari dengedeki gelişmeye dikkat çekti.

Kuraklık, zirai don ve savaş gibi gelişmelerin ekonomik modeller tarafından önceden tam olarak tahmin edilemeyeceğini belirten Şimşek, bu gelişmelerin etkileri dışarıda bırakıldığında cari açık hedeflerine büyük ölçüde yaklaşıldığını söyledi.

"Cari açıkta iyileşme var mı? Var. Kuraklığı modele koyamazsınız, zirai donu modele koyamazsınız, savaşı modelleyemezsiniz"

"EN ÇOK SAPMA ENFLASYON HEDEFİNDE"

Şimşek, OVP'deki hedeflerden en belirgin sapmanın enflasyon alanında olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha yüksek bir katılık gösterdiğini belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinin daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini ifade etti.

Şimşek şöyle konuştu:

"Burada en çok tutmadığı net olan bir hedef var. Bu da enflasyon hedefi. Enflasyonda kısmen savaşın etkisi var ama Türkiye'de belli ki enflasyonda bizim veya modelin öngördüğünden daha fazla atalet, daha fazla katılık, daha fazla yapışkanlık var. Bu bir sorun. O zaman daha çok zamana ihtiyaç var"

Enflasyon hedeflerinin bu görünüm doğrultusunda revize edildiğini belirten Şimşek, OVP'nin temel politika yönünde ise değişiklik bulunmadığını söyledi.

"MALİ DİSİPLİN HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ekonomi programının temel hedeflerinden birinin mali disiplin olduğunu belirten Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3 ve altında olmasının mali disiplin açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildiğini söyledi.

Şimşek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mali disiplin tesis edeceğiz dedik. Dünyada mali disiplinin tesisi genelde bütçe açığının milli gelire oran olarak yüzde 3 ve altında olmasıyla değerlendirilir. Bu hedefi gerçekleştirmişiz"

"GEÇMİŞE ENDEKSLEME ÇOK GÜÇLÜ"

Şimşek, enflasyonun düşüş hızını etkileyen unsurlardan birinin geçmiş enflasyona endeksleme davranışı olduğunu söyledi.

Kira, eğitim ve ücretlerde geçmiş enflasyona bağlı fiyatlama davranışının güçlü olduğunu belirten Şimşek, bu etkinin yüksek enflasyon dönemlerinde daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

"Geçmişe endeksleme çok güçlü. Kirada endeksleme çok güçlü. Eğitimde endeksleme çok güçlü. Ücretlerde endeksleme zaten var olan bir şey"

KURDAN ENFLASYONA GEÇİŞKENLİK MESAJI

Döviz kurundaki hareketlerin fiyatlar üzerindeki etkisine de değinen Şimşek, yüksek enflasyonlu ülkelerde nominal kurun belirli ölçüde değer kaybetmesinin olağan olduğunu söyledi.

Kur hareketlerinin enflasyona geçişkenliğinin yaklaşık yüzde 30-40 civarında olabileceğini belirten Şimşek, yüksek enflasyon ortamında önceki dönemden devreden fiyatlama davranışlarıyla kur geçişkenliğinin dezenflasyon sürecini zorlaştırabildiğini ifade etti.

"POLİTİKA ÇERÇEVESİNDE ZİGZAG YOK"

Ekonomi politikalarının temel yönünde değişiklik olmadığını belirten Şimşek, programın dört temel unsur üzerine kurulduğunu söyledi.

Şimşek bu unsurları dezenflasyon, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve sürdürülebilir yüksek büyüme olarak sıraladı.

"Çerçevede bir değişiklik var mı? Burada bir zigzag var mı? Yok. Yönde bir değişiklik yok"

Şimşek, ekonomik tahminlerin koşullara bağlı olarak revize edilmesinin politika yönünün değiştiği anlamına gelmediğini söyledi.

"DEZENFLASYON FİYATLARIN DÜŞMESİ DEĞİLDİR"

Enflasyon ve dezenflasyon kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Şimşek, dezenflasyonun fiyatların düşmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

"Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır"

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Aylık artış yüzde 1,84 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 olarak kaydedildi.

GİYİM ENFLASYONU ÖRNEĞİNİ VERDİ

Şimşek, para ve maliye politikalarının bazı ürün gruplarında daha güçlü sonuç verdiğini belirterek giyim grubunu örnek gösterdi.

Giyim grubunda yıllık fiyat artışının 2023 yılında yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Şimşek, bu oranın yüzde 13 civarına gerilediğini söyledi.

"Giyim enflasyonu ciddi şekilde yavaşlamıştır ve tek haneye yaklaşmıştır"

TÜİK TARTIŞMALARINA YANIT

Şimşek, enflasyon hesaplama yöntemleri üzerinden TÜİK'e yönelik eleştirilere de değindi.

Giyim fiyatları başta olmak üzere bazı alanlardaki ölçüm metodolojisinin tartışıldığını belirten Şimşek, TÜİK'in kullandığı yöntemlerin uluslararası standartlara dayandığını söyledi.

"Metodolojisi Eurostat'ta neyse burada da öyledir"

Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin fiyat istikrarını sağlarken mali disiplini korumak, cari açığı sürdürülebilir seviyelerde tutmak ve kalıcı büyüme zemini oluşturmak olduğunu belirtti.

"KİRA ENFLASYONU YÜZDE 109'DAN YÜZDE 43'E GERİLEDİ"

Enflasyondaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde kira fiyatlarına da değinen Şimşek, bazı kalemlerde belirgin bir yavaşlama görüldüğünü söyledi.

Şimşek, kira enflasyonunun 2023 yılında yüzde 109 seviyesinde olduğunu, bugün ise yüzde 43 civarına gerilediğini ifade etti.

"Bugün yüzde 34 civarına düşmüş. Kira enflasyonu 2023'te yüzde 109'du, bugün yüzde 43 civarına düşmüş. Bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var"

Şimşek, özellikle hizmetlerde geçmiş dönem enflasyonunun etkisinin sürdüğünü belirtti.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON YÜZDE 20-22 BANDINDA OLABİLİRDİ"

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin enflasyon görünümü üzerindeki etkisine de değinen Şimşek, savaşın etkileri dışarıda bırakıldığında enflasyonun daha düşük bir seviyede olabileceğini söyledi.

"Bu sene enflasyon savaş etkisinden arındırıldığında büyük ihtimalle yüzde 20-22 arasında bir noktada olurdu"

Şimşek, geçmiş yıllardaki enflasyon oranlarını da değerlendirerek fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlama yaşandığını ifade etti.

"Geçen sene yüzde 31 civarındaydı. Bir önceki sene yüzde 44, daha önce yüzde 65'ti. Dolayısıyla aslında enflasyon artış oranında ciddi bir yavaşlama var. Bu da programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor"

"ZAMAN ÇERÇEVESİ BİR MİKTAR UZAYACAK"

Ekonomi programının temel hedeflerinde değişiklik olmadığını belirten Şimşek, enflasyon konusunda hedeflenen seviyeye ulaşma süresinin uzayabileceğini söyledi.

"Belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha uzayacak"

Küresel ekonomideki gelişmelere dikkat çeken Şimşek, enerji dışında birçok emtiada da fiyat artışları görüldüğünü belirtti.

Pirinç fiyatının dolar bazında yüzde 62, savaşın başlamasından bu yana pamuğun yüzde 27, buğdayın yüzde 20 ve mısırın yüzde 17 yükseldiğini ifade etti.

"HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve fiyat istikrarının ekonomi politikalarının merkezinde bulunduğunu söyledi.

"Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz"

Dezenflasyonun gelir dağılımını iyileştirdiğini belirten Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadelenin ekonomi programındaki önceliğini vurguladı.

"Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Vatandaşımızın istediği de bu"

"ÜCRETLERDE ENFLASYON KADAR ARTIŞ YAPILACAK"

Şimşek, ücret artışlarının çalışanların alım gücünün korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarında enflasyonun dikkate alındığını ifade eden Bakan, maaş artışlarının enflasyon karşısındaki durumuna ilişkin açıklamasını yineledi.

"Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını her zaman en az enflasyon artışı kadar artırdık, vermeye devam edeceğiz"

Şimşek'in açıklamasında belirli bir zam oranı veya kesin maaş tutarı yer almadı. Açıklamanın ana çerçevesi, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarında enflasyonun dikkate alınmaya devam edeceği yönünde oldu.

"KURDA İDEAL OLAN DALGALI REJİM"

Kur politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'de olması gereken sistemin dalgalı kur rejimi olduğunu söyledi.

Dalgalı kur sistemlerinin ekonomik şoklara karşı tepki verilmesini sağladığını belirten Şimşek, kur rejiminin günlük işleyişinde Merkez Bankası'nın rolüne dikkat çekti.

"Dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı doğru tepki vermenize zemin hazırlar. İdeal olan budur"

Şimşek, tek yönlü piyasa hareketlerinin yönetilen kur rejimi algısı oluşturabileceğini ifade etti.

"ENFLASYON TEK HANEYE GELDİĞİNDE DÜZENLEMELER DEĞİŞEBİLİR"

İhracatçıların döviz satış yükümlülüklerine ilişkin de konuşan Şimşek, ekonomik koşulların iyileşmesiyle bazı uygulamaların yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

"Enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı hükümlerini kaldırıyoruz"

Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, küresel koşullar nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşansa da dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini vurguladı.