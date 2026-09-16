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Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı Haber Videosunu İzle
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı
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Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÜLKESİNDEN KAÇIP TÜRKİYE'YE GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

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Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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