Bursa’da 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa'da bir marketin deposunda çalıştığı öğrenilen 63 yaşındaki şahıs, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Şahsın cansız bedeninin yaklaşık 7 ile 10 günlük olduğu değerlendirildi. Amir Hüseyin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 3. Eğitim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir marketin deposunda çalışan Amir Hüseyin'den bir süredir haber alınamaması üzerine durumdan şüphelenildi. İkamete girenler, şahsı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ile sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, şahsın cansız bedeninin yaklaşık 7 ile 10 günlük olduğu değerlendirildi. Amir Hüseyin'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından belirleneceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı