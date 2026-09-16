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Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var Haber Videosunu İzle
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında kamu çalışanları ve emeklilerin merakla beklediği maaş artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maaşlara her zaman en az enflasyon oranında zam verdiklerini ve bu uygulamayı sürdüreceklerini belirten Şimşek, Orta Vadeli Program hedeflerini değerlendirirken dış faktörlerin enflasyona etkisine dikkat çekti ve jeopolitik savaşlar olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük seyredeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamlarına ilişkin net mesajlar verdi. Canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, "Biz her zaman kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve ekonomi politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, OVP'nin kamu açısından bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici bir harita olduğunu vurguladı. Temel hedeflerinin dezenflasyon olduğunu belirten Bakan Şimşek, küresel ölçekte yaşanan dış faktörlerin dezenflasyon sürecinin arzulanan hızda seyretmesini engellediğini kaydetti.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON 7 PUAN AŞAĞIDA OLURDU"

Maaş zamlarının ve alım gücünün doğrudan bağlı olduğu enflasyon oranlarına değinen Bakan Şimşek, küresel jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki baskısına dikkat çekti. Savaş şartlarının tüm emtia fiyatlarını yukarı çektiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÇE HEDEFLERİ VE BÜYÜME TAHMİNİ

OVP kapsamındaki en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranında hedeflenenden daha başarılı bir performans sergilendiğini bildirmeden önce, uluslararası kuruluşların tahmin güncelleme süreçlerine de değindi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yılda dört kez tahmin gözden geçirdiğini, kendilerinin ise bu güncellemeyi yılda bir kez gerçekleştirdiğini hatırlattı.

2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulanması sebebiyle kamunun ciddi bir gelirden feragat ettiğini dile getiren Bakan Şimşek, küresel şoklara rağmen ekonomik büyümenin yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ve yaşanan sapmanın dışarıdaki şoka oranla makul düzeyde kaldığını sözlerine ekledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımehmet:

emekliye para vermeyin memur zaten çok alıyor. parayı meclise verin onlar yetiştiremiyor.

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

yazacak çok şey var ama değmez

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Haber YorumlarıYusuf Arvas:

gercek enflasyon verilerine göre zam verilirse yeterli ama tuik gerçek enflasyonu hiç bir zaman aciklamadi

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Emekliye enflasyon kadar, Milletvekili ve emekli Milletvekiline Allah ne verdiyse. Bir gecede Coşar masşları.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Zama gerek yok parayi harcayacak yer bulamiyoruz

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