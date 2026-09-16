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Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü

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Sudan’da bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesinde yer alan El-Nuhud kasabasının kuzeyindeki ücra bir bölgede bulunan altın madeninde göçük meydana geldi. Yerel kaynaklar, en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kaynaklar, can kaybının artabileceğini belirtti.

Sudan ordusu ile çatışma halinde olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolündeki Batı Kordofan'da altın madenciliği önemli bir gelir kaynağı olarak biliniyor. Sudan, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri ancak ülkedeki altının büyük bölümü tehlikeli geleneksel madencilik yöntemleriyle çıkarılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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