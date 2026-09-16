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ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

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ABD ordusu, Doğu Pasifik’te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü'ne bağlı kuvvetlerin Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yaptığını duyurdu. Burada gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, boşaltılan teknenin batırıldığı ifade edildi. ABD ordusunun narko-teröristlerin lojistik ağlarını hedef alan operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

"Onları en can alıcı noktalarından vuruyoruz"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan, uyuşturucu kartelleri üzerinde ciddi bir baskı kurduklarını vurgulayarak, "Onları en can alıcı noktalarından vuruyoruz: Karmaşık ağlarını çökertiyor, gelişmiş lojistik faaliyetlerini sekteye uğratıyor ve finans kaynaklarına ağır bir darbe indiriyoruz. Topyekün sistemik yıpratma işte tam olarak böyle bir şey" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, kartellere yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı

ABD ordusu, son dönemde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan beri gerçekleştirilen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan yakıt ikmal teknelerini batırmıştı. SOUTHCOM, söz konusu operasyonların narko-teröristlerin lojistik ağlarına darbe indirmeyi amaçladığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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