Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

İleri evre akciğer kanseri ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır’ın geride bıraktığı vasiyeti açıklanıyor. Sanatçının farklı yıllarda hazırlattığı üç ayrı vasiyet, 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde gerçekleştirilecek hukuki işlemle kamuoyuna duyurulacak.

ÜÇ AYRI DÜZENLEME YAPILDI

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından, geride bıraktığı mirasının nasıl paylaştırılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Usta sanatçının sağlığında noter huzurunda üç ayrı vasiyetname düzenlediği biliniyor. İnanır'ın bu vasiyetlerden ilkini 2015 yılında, diğer ikisini ise 2022 yılında kayıt altına aldırdığı ifade ediliyor. Bugüne kadar içeriği titizlikle gizli tutulan bu belgelerin açıklanmasıyla birlikte, mirasın hukuki dağılımı da netlik kazanacak.

YÜKLÜ BİR MİRAS BIRAKTI

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan ve sekiz çocuklu bir ailede dünyaya gelen Kadir İnanır'ın, bankalarda yüklü miktarda nakdinin yanı sıra çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtiliyor. Sanatçının kardeşlerinden günümüzde yalnızca ağabeyi Reşit İnanır hayatta bulunurken, usta ismin geride bıraktığı çok sayıda yeğeni de bulunuyor. Merhum sanatçının devasa mal varlığını aile bireylerine, yakınlarına ya da herhangi bir vakıf veya kuruma bırakıp bırakmadığı adliyedeki işlemlerin ardından gün yüzüne çıkacak.

GÖZLER BEYKOZ ADLİYESİ'NDE

Sanat camiasında geniş yankı uyandıran vefatın ardından başlayan hukuki süreçte gözler adli makamlara çevrildi. Kadir İnanır’ın mirasına dair tüm soru işaretlerini giderecek olan vasiyetlerin açılma işlemi, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40’ta Beykoz Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. 12Punto'nun haberine göre, bu resmi işlemle birlikte usta sanatçının son arzuları ve mirasının yasal sahipleri kesin olarak belirlenmiş olacak.

Kaynak: Haberler.com