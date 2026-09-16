Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artış eğilimini sürdürmesi, yurtiçindeki akaryakıt tabelalarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün motorin grubuna uygulanan 6 lira 59 kuruşluk dev zammın hemen ardından yeni bir fiyat artışı daha kapıda. 17 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 62 kuruşluk bir zam daha yapılması öngörülüyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıt piyasasında yeni bir aşamaya geçildiğine dikkat çekti. Aydilek paylaşımında, iki haneli fiyatların yerini üç haneli rakamlara bırakacağını belirterek, beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının 100 TL sınırını aşacağını ve tüm zamanların rekorunun kırılacağını vurguladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL TABLO

Beklenen tarihi zam öncesinde Türkiye'nin büyükşehirlerindeki güncel akaryakıt fiyatları da vatandaşların ve nakliye sektörünün yakın takibinde bulunuyor. Yeni artış yansımadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarındaki son durum şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 80,26 TL, Motorin 95,60 TL, LPG 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 80,12 TL, Motorin 95,46 TL, LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 81,25 TL, Motorin 96,75 TL, LPG 35,09 TL

İzmir: Benzin 81,52 TL, Motorin 97,02 TL, LPG 34,99 TL

Kaynak: Haberler.com