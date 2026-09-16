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Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak Haber Videosunu İzle
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
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Petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin etkisiyle akaryakıt ürünlerine yönelik zam dalgası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 6 lira 59 kuruşluk artışın ardından, motorine 17 Eylül itibarıyla 4 lira 62 kuruşluk yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye tarihinde ilk kez 100 lirayı aşarak üç haneli rakamlara ulaşacak.

  • Motorinin litre fiyatına 17 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere 4 lira 62 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
  • Zam sonrası motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşacak.
  • Zamdan önce İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artış eğilimini sürdürmesi, yurtiçindeki akaryakıt tabelalarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün motorin grubuna uygulanan 6 lira 59 kuruşluk dev zammın hemen ardından yeni bir fiyat artışı daha kapıda. 17 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 62 kuruşluk bir zam daha yapılması öngörülüyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıt piyasasında yeni bir aşamaya geçildiğine dikkat çekti. Aydilek paylaşımında, iki haneli fiyatların yerini üç haneli rakamlara bırakacağını belirterek, beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının 100 TL sınırını aşacağını ve tüm zamanların rekorunun kırılacağını vurguladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL TABLO

Beklenen tarihi zam öncesinde Türkiye'nin büyükşehirlerindeki güncel akaryakıt fiyatları da vatandaşların ve nakliye sektörünün yakın takibinde bulunuyor. Yeni artış yansımadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarındaki son durum şu şekilde:

  • İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 80,26 TL, Motorin 95,60 TL, LPG 34,99 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 80,12 TL, Motorin 95,46 TL, LPG 34,39 TL
  • Ankara: Benzin 81,25 TL, Motorin 96,75 TL, LPG 35,09 TL
  • İzmir: Benzin 81,52 TL, Motorin 97,02 TL, LPG 34,99 TL
Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıyasar ozdemir:

recep tayyib Erdoğan

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Lütfen anmasan olur mu

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Haber YorumlarıSezai Karaman:

enflasyon düşmeye devam edebilir

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sen fark edemedin mi arkadaşım zon hız düşmeye devam ediyor

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Yaşaaaaa, işte böyle ülke yönetilir, ver coşkuyu ver, ak koyunlar verdiniz yetkiyi, görüyorsunuz etkiyi, Nerdeeeeen nereye çeyrek asır öncesi ve şimdiki halimiz

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Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Zamada zam zam. Zamada zam zam. Allah sonumuzu hayır eylesin

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