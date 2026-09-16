Haberler

Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlardaki yetkisini sınırlandırmayı amaçlayan Savaş Yetkileri kararını 204'e karşı 220 oyla kabul etti. Oylamada Demokratların tamamına 7 Cumhuriyetçi de katılırken karar, Kongre'nin ayrıca yetki vermemesi halinde ABD güçlerinin İran'a karşı çatışmalardan çekilmesini öngörüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik saldırılara son verilmesi amacıyla Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekme talimatı veren "Savaş Yetkileri Tasarısı"nı onayladı.

TASARI MECLİSTEN OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Demokrat Partili meclis üyesi Seth Moulton tarafından sunulan ve başkanın savaş yetkilerini sınırlandırmayı hedefleyen yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı. İran ile yaşanan askeri gerilimi sonlandırmak ve Trump'a bölgedeki Amerikan askeri gücünün geri çekilmesi direktifini vermek amacıyla hazırlanan tasarı, 204 "hayır" oyuna karşılık 220 "evet" oyu ile meclisten geçti. Kritik oylamada 7 Cumhuriyetçi Partili üyenin de parti politikalarının aksine hareket ederek tasarıya destek vermesi dikkat çekti.

"GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİLERİ DEĞİL, GERÇEK DİPLOMATLAR ATANMALI"

Tasarının kabul edilmesinin ardından ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Üyesi Gregory Meeks yazılı bir değerlendirme yayımladı. Bölgede 200 gündür devam eden gerilimde Trump yönetiminin belirlediği hedeflere ulaşamadığını savunan Meeks, artan yakıt fiyatları, yükselen enflasyon ve büyüyen hükümet harcamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kongre'nin savaşı sonlandırmak adına üçüncü kez bir Savaş Yetkileri Tasarısı'nı onayladığını hatırlatan Meeks, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak, gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil, gerçek diplomatları atamalı."

Kaynak: AA
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Adıyaman’da 62 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca eve geldi! Acı gerçekle karşılaştılar
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih