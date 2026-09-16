Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik saldırılara son verilmesi amacıyla Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekme talimatı veren "Savaş Yetkileri Tasarısı"nı onayladı.

TASARI MECLİSTEN OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Demokrat Partili meclis üyesi Seth Moulton tarafından sunulan ve başkanın savaş yetkilerini sınırlandırmayı hedefleyen yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı. İran ile yaşanan askeri gerilimi sonlandırmak ve Trump'a bölgedeki Amerikan askeri gücünün geri çekilmesi direktifini vermek amacıyla hazırlanan tasarı, 204 "hayır" oyuna karşılık 220 "evet" oyu ile meclisten geçti. Kritik oylamada 7 Cumhuriyetçi Partili üyenin de parti politikalarının aksine hareket ederek tasarıya destek vermesi dikkat çekti.

"GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİLERİ DEĞİL, GERÇEK DİPLOMATLAR ATANMALI"

Tasarının kabul edilmesinin ardından ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Üyesi Gregory Meeks yazılı bir değerlendirme yayımladı. Bölgede 200 gündür devam eden gerilimde Trump yönetiminin belirlediği hedeflere ulaşamadığını savunan Meeks, artan yakıt fiyatları, yükselen enflasyon ve büyüyen hükümet harcamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kongre'nin savaşı sonlandırmak adına üçüncü kez bir Savaş Yetkileri Tasarısı'nı onayladığını hatırlatan Meeks, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak, gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil, gerçek diplomatları atamalı."

Kaynak: AA