Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da jandarma ekiplerinin iki farklı adrese düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 800 bin boş makaron ile 524 kilogram kıyılmış tütünün de aralarında bulunduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İKİ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Batman merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.

800 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 3 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 800 bin boş makaron, 144 bin kilitli poşet, 524 kilogram kıyılmış tütün ve 6 çuval pamuk filtre ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında M.A. (29) ve H.A. (33) gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı