Trabzon yaylalarında yürüyüşe çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili takımın izin gününde Trabzon'un doğal ve tarihi güzelliklerini keşfe çıktı. Sümela Manastırı ve Kurtdere Yaylası'nı ziyaret eden Salah, yaylada yürüyüş yaptığı sırada bir Trabzonspor taraftarıyla karşılaştı. Yıldız futbolcuyu karşısında gören taraftar, Salah ile fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, takımın izin gününü Trabzon'u gezerek değerlendirdi. Mısırlı futbolcu, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret etti.
SÜMELA MANASTIRI'NI GEZDİ
İzin gününü fırsat bilen Salah, ilk olarak Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Mısırlı yıldız daha sonra Trabzon'un doğal güzelliklerinden Kurtdere Yaylası'na geçti.
YAYLADA SALAH SÜRPRİZİ
Daha sonra ortaya çıkan bir paylaşımda Salah'ın Trabzon yaylalarında yürüyüş yaptığı anlar dikkat çekti. Bu sırada bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarı, karşısında yıldız futbolcuyu görünce büyük bir sürpriz yaşadı.
EFSANEYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Salah'ı fark eden taraftar, Mısırlı yıldızla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzon'un yaylalarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmadan geriye bu kare kaldı.