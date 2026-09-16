Haberler

Trabzon yaylalarında yürüyüşe çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü

Trabzon yaylalarında yürüyüşe çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili takımın izin gününde Trabzon'un doğal ve tarihi güzelliklerini keşfe çıktı. Sümela Manastırı ve Kurtdere Yaylası'nı ziyaret eden Salah, yaylada yürüyüş yaptığı sırada bir Trabzonspor taraftarıyla karşılaştı. Yıldız futbolcuyu karşısında gören taraftar, Salah ile fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, takımın izin gününü Trabzon'u gezerek değerlendirdi. Mısırlı futbolcu, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret etti.

SÜMELA MANASTIRI'NI GEZDİ

İzin gününü fırsat bilen Salah, ilk olarak Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Mısırlı yıldız daha sonra Trabzon'un doğal güzelliklerinden Kurtdere Yaylası'na geçti.

YAYLADA SALAH SÜRPRİZİ

Daha sonra ortaya çıkan bir paylaşımda Salah'ın Trabzon yaylalarında yürüyüş yaptığı anlar dikkat çekti. Bu sırada bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarı, karşısında yıldız futbolcuyu görünce büyük bir sürpriz yaşadı.

EFSANEYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Salah'ı fark eden taraftar, Mısırlı yıldızla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzon'un yaylalarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmadan geriye bu kare kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket