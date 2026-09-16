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Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu Haber Videosunu İzle
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu
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Formula 1 ve FIA, 2027 sezonunun 24 yarışlık takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, 2021'in ardından 6 yıl sonra yeniden Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ın takvimdeki yeri, FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olacak.

  • Formula 1 2027 sezonu takviminde 24 yarış yer alacak ve Türkiye Grand Prix takvime dahil edildi.
  • Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek ve Azerbaycan ile Singapur Grand Prix'leri arasında gerçekleştirilecek.
  • İstanbul Park, 2027'den 2031 sezonu sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacak; yarışın 2027 takvimindeki yeri FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı.

Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi belli oldu. Toplam 24 yarışın gerçekleştirileceği sezonda uzun süredir beklenen Türkiye Grand Prix de takvimde yer aldı.

TÜRKİYE GP 1-3 EKİM'DE

Takvimin 17. ayağı olarak planlanan Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. İstanbul'daki yarış, Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'lerinin arasında gerçekleştirilecek. Türkiye böylece 2021 sezonundan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

2031'E KADAR İSTANBUL PARK

Türkiye Grand Prix için daha önce 5 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Planlamaya göre İstanbul Park, 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacak. İstanbul Park'ın 2027 takvimindeki yerinin FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

İSTANBUL PARK'TA 10. YARIŞ OLACAK

Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta bugüne kadar 9 Grand Prix düzenlendi. 2027 yarışı gerçekleşmesi halinde pist, 10. kez Formula 1 Grand Prix'sine sahne olacak.

İstanbul Park'taki son Formula 1 yarışını 2021 yılında Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Lewis Hamilton ise 2020'de İstanbul'da yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

SEZON BAHREYN'DE BAŞLAYACAK

2027 Formula 1 sezonu, 12-14 Mart tarihlerindeki Bahreyn Grand Prix ile başlayacak. Sezonun son yarışı ise 10-12 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Beş kıtada ve 22 ülkede düzenlenecek 24 yarışın yanı sıra Sprint hafta sonlarının sayısının da 6'dan 10'a çıkarılması planlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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