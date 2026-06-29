İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Eski Yerleşim Küme Evleri ve Hacıömerli Köyü çevresi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3740946’dır.

BERGAMA

29.06.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Göçbeyli Yolu ve Kadıköy Köyü İç Yolu çevresi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3739819’dur.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Eğrigöl, Fatih ve Ovacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İzmir Çanakkale Yolu çevresi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3733750’dir.

30.06.2026 tarihinde 10.30 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 307, 332, 333, 333/1, 335, 339, 339/1, 340, 341, 342, 343, 345 ve 348. sokaklar ile Akşemsettin Caddesi, Atatürk Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Fuzuli Caddesi, Özgürlük Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3733346’dır.

BORNOVA

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 797, 803, 803/2, 804, 857/1, 858, 859, 860, 861, 862, 862/1, 863 ve 871. sokaklar ile Hürriyet Caddesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741608’dir.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarnıçköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742913’tür.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol ve Sarnıçköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Akyar Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742915’tir.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gökdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Akgül, Ceylan, Çiğdem, Erdem, Güvercin, İnci, Kale ve Nehir sokakları ile Gökdere Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742696’dır.

30.06.2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Serintepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 4330, 4332, 4334 ve 4336. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742069’dur.

BUCA

29.06.2026 tarihinde 00.30 ile 01.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Aydın Hatboyu Caddesi ve bu caddeye bağlı çok sayıda sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741697’dir.

29.06.2026 tarihinde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar, Göksu ve Seyhan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Aydın Hatboyu Caddesi, Park İçi Yolu ve bu bölgelerdeki çeşitli sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741703’tür.

29.06.2026 tarihinde 06.00 ile 06.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Aydın Hatboyu Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741699’dur.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3741778’dir.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194 ve 2205. sokaklar ile Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741623’tür.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Atatürk Caddesi, 2103. Sokak, 2108 ile 2123 arasındaki sokakların bir bölümü, 2130, 2138, 2144, 2148, 2152, 2153, 2154, 2155, 2157 ve 2158. sokaklar ile Değirmentaşı, Gazi Feyzullah Uslu, Hacı Osmanlar, İmamoğlu, Orta Tepe, Sağlık Ocağı, Şehit Nurettin Gök, Sümbül ve Yaldız sokakları etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742696’dır.

30.06.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 686/2, 686/4, 686/5, 686/8, 686/15, 686/19, 686/24, 686/25, 686/26, 686/27, 686/29, 686/41 ve 686/54. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742009’dur.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Barış ve Menderes mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 152, 156 ve 157/1. sokaklar ile Adnan Kahveci Caddesi ve Seyfi Demirsoy Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742059’dur.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2202, 2205, 2212, 2213, 2215, 2220, 2224, 2231, 2239, 2242/1 ve 2246. sokaklar ile Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742761’dir.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 09.45 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap ve Laleli mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Menderes Caddesi, Forbes Sokak ve çevredeki bazı sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742703’tür.

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güven ve Laleli mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 389, 390, 395, 397, 397/1, 397/2, 398, 400, 399, 399/1, 401, 404, 426, 427 ve 428. sokaklar ile Menderes Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742713’tür.

01.07.2026 tarihinde 16.30 ile 16.45 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap ve Laleli mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Menderes Caddesi, Forbes Sokak ve çevredeki bazı sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742704’tür.

GÜZELBAHÇE

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahramandere ve Siteler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ali İhsan Gedik Caddesi, Abdullah Baydar Caddesi, 408, 460 ve 833. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3739234’tür.

30.06.2026 tarihinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yelki Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3743034’tür.

KARŞIYAKA

01.07.2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6604, 6607, 6615, 6616, 6617, 6617/1, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6645/1, 6645/2, 6646, 6647, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6654, 6654/1, 6657, 6722 ve 6722/2. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3739007’dir.

KONAK

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çınarlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1561, 1565, 1572, 1573 ve 1574. sokaklar ile Anadolu Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741971’dir.

29.06.2026 tarihinde 09.30 ile 10.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hurşidiye, Kurtuluş, Namazgah ve Yenigün mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Anafartalar Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741977’dir.

29.06.2026 tarihinde 10.00 ile 10.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göztepe ve Güzelyalı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 56, 76 ve 76/1. sokaklar ile İnönü Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741983’tür.

29.06.2026 tarihinde 10.30 ile 11.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göztepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 96, 96/1, 98, 100/1, 104, 105 ve 106. sokaklar ile İnönü Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741986’dır.

29.06.2026 tarihinde 11.00 ile 11.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göztepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 87, 88, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 110 ve 111. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741989’dur.

29.06.2026 tarihinde 11.30 ile 12.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemal Reis, Kılıç Reis ve Piri Reis mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 200, 249, 249/2, 271, 276, 278, 279, 298, 324 ve 324/2. sokaklar ile İhsan Alyanak Park İçi Yolu, Mevlüt Kaplan Sokak ve Şükrü Saraçoğlu Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741996’dır.

29.06.2026 tarihinde 12.00 ile 12.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Umurbey Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1491, 1493, 1494, 1495 ve 1500. sokaklar ile Liman Caddesi, Şehitler Caddesi ve Tariş Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741999’dur.

29.06.2026 tarihinde 12.30 ile 13.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahraman Mescit, Kestelli, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tuzcu ve Ülkü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Eşrefpaşa Caddesi, Kestelli Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742003’tür.

29.06.2026 tarihinde 13.00 ile 13.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atilla ve Tınaztepe mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Eşrefpaşa Caddesi, İnönü Caddesi, Rakım Elkutlu Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742010’dur.

29.06.2026 tarihinde 13.30 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Altınordu, Hurşidiye, Kurtuluş ve Pazaryeri mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Anafartalar Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742019’dur.

29.06.2026 tarihinde 14.00 ile 14.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahramanlar ve Mimar Sinan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1396, 1411, 1412, 1413, 1416, 1417 ve 1420. sokaklar ile Akıncılar Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742022’dir.

29.06.2026 tarihinde 14.30 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 15, 16, 16/1, 17, 20/1 ve 20/2. sokaklar ile Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Şehit A. F. Erol Site Sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742028’dir.

29.06.2026 tarihinde 15.00 ile 15.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 16, 19, 22, 34 ve 35. sokaklar ile Mithatpaşa Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742032’dir.

29.06.2026 tarihinde 15.30 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güzelyalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 22, 24, 25, 27, 28 ve 34. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742041’dir.

29.06.2026 tarihinde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fevzi Paşa, Kahraman Mescit, Odunkapı, Türkyılmaz, Uğur ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 436, 437, 442, 841, 845 ve 848. sokaklar ile İsmet İnönü Sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742046’dır.

ÖDEMİŞ

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar ve Birgi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Birgi Bozdağ Yolu Caddesi, Düdükçü Küme Evleri ve Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741403’tür.

29.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Kiraz Yolu Caddesi ve çevredeki küme evleri etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741407’dir.

29.06.2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1. Beyzade, 2. Beyzade, 3. Beyzade, Allame, Aydınoğlu, Berrak, Çay, İmamı Birgivi, İncir, İsabey, Karaoğlu, Meydanbaşı, Muhittin Efendi, Uluselvi ve Yarbaşı sokakları ile Fatih Mehmet Bey Caddesi ve Şaşallı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741685’tir.

29.06.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kuvvetli, Türkmen ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Manyası Caddesi, Bayındır Sokak, Pazarcı Sokak, Karacaoğlan Sokak, Örnek Sokak ve çevredeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3741626’dır.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bozdağ, Gölcük ve çevresindeki yayla yerleşimleri ile Ödemiş Salihli Yolu ve Ödemiş Gölcük Yolu çevresi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742714’tür.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Başöğretmen Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742718’dir.

30.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bağımsızlık Caddesi, Barış Caddesi, Başöğretmen Atatürk Caddesi, İzmir Caddesi, Köprülü Caddesi, Mustafa Yiyen Caddesi, Özgürlük Caddesi, Yener Caddesi ve çevredeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742723’tür.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bozdağ, Gölcük ve çevresindeki yayla yerleşimleri ile Ödemiş Salihli Yolu ve Ödemiş Gölcük Yolu çevresi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742725’tir.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Başöğretmen Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742728’dir.

01.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bağımsızlık Caddesi, Barış Caddesi, Başöğretmen Atatürk Caddesi, İzmir Caddesi, Köprülü Caddesi, Mustafa Yiyen Caddesi, Özgürlük Caddesi, Yener Caddesi ve çevredeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742730’dur.

SEFERİHİSAR

30.06.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İhsaniye, Turgut ve Ulamış mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İhsaniye Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, 1434, 1435, 1436 ve 1436/1. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3742807’dir.