Haberler

Burdur'da 55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da 55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Hüseyin Bulut, komşularının ihbarı üzerine evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Bulut'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da haber alınamayan 55 yaşındaki adam, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak 23064 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınmayan Hüseyin Bulut (55) komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bulut'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Ankara'da 'change' yöntemiyle araç kimliği değiştirenlere operasyon

Ankara'da 'change' yöntemiyle araç kimliği değiştirenlere operasyon
Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı

AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı