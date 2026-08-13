TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Saniye düşünmediler

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan giren Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu turda Fransız ekibi Lyon ile eşleşti. Fenerbahçe, Lyon ile ilk karşılaşmasını 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak.

SÜPER LİG'DE SEZONU GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA AÇACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasından önce Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin, federasyonun verdiği kararı açıkladı.

TFF ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

Oğuz Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin Gençlerbirliği karşılaşması için yapılan erteleme talebini reddettiğini duyurdu.

Çetin, erteleme talebinin gerekçesini ve alınan karara ilişkin görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

"TFF'den Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik. Ertelenmesini isteme sebebimiz, Gençlerbirliği maçı değil. Deplasmanda oynayacağız, hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toplanması, taktiksel süreç... 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz, hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın, kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek."