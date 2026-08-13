Haberler

Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer Haber Videosunu İzle
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Rafael Leao transferindeki 55 milyon Euroluk engelin ardından Arsenal'ın yıldızı Gabriel Martinelli için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 45 milyon Euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken, Osimhen ve Icardi'nin transfer süreçlerinde kilit rol oynayan George Gardi de operasyon için devreye girdi.

  • Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için 45 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor.
  • Mauro Icardi ve Victor Osimhen transferlerinde rol oynayan menajer George Gardi, Martinelli transferi için Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile görüşmelerde bulundu.
  • Gabriel Martinelli, geçen sezon Arsenal formasıyla 53 maçta 11 gol ve 7 asist kaydetti.

Yaz transfer döneminde kadrosunu şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, sol kanat takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir Milan'ın yıldızı Rafael Leao için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün 55 milyon Euroluk beklentisindeki katı tutumu nedeniyle rotasını Premier Lig'e çevirdi.

YENİ HEDEF GABRIEL MARTINELLI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Arsenal'ın 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Londra ekibiyle 1+1 yıllık kontratı kalan Martinelli için 45 milyon Euroluk teklif yapmayı gözden çıkardığı iddia edildi.

OSIMHEN VE ICARDI'Yİ GETİREN GARDI DEVREDE

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in transfer süreçlerinde kilit rol oynayan menajer George Gardi, Martinelli operasyonunda da devreye girdi. İtalyan menajerin, Arsenal'ın sportif direktörü Andrea Berta ile doğrudan masaya oturduğu ve transfer şartlarını görüştüğü öğrenildi.

MARTINELLI İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Haberde, Gabriel Martinelli'nin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray ile Arsenal arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü kaydedildi.

53 MAÇTA 18 GOLE KATKI

2019 yılından bu yana Arsenal forması giyen Martinelli, geçen sezon tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 11 gol ve 7 asist üreterek toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor

600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Pelin Akil sahnede peş peşe düştü, bacağı morardı!

Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a 2 kasa domates getirdi
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

Adana'da 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Evinden binlerce hap çıktı: Benim değil, kimsenin günahını alamam
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı

Sapkınlıklarını açıkça anlattı! Sözde grup emniyeti harekete geçirdi