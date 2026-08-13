Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Yaz transfer döneminde kadrosunu şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, sol kanat takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir Milan'ın yıldızı Rafael Leao için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün 55 milyon Euroluk beklentisindeki katı tutumu nedeniyle rotasını Premier Lig'e çevirdi.

YENİ HEDEF GABRIEL MARTINELLI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Arsenal'ın 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Londra ekibiyle 1+1 yıllık kontratı kalan Martinelli için 45 milyon Euroluk teklif yapmayı gözden çıkardığı iddia edildi.

OSIMHEN VE ICARDI'Yİ GETİREN GARDI DEVREDE

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in transfer süreçlerinde kilit rol oynayan menajer George Gardi, Martinelli operasyonunda da devreye girdi. İtalyan menajerin, Arsenal'ın sportif direktörü Andrea Berta ile doğrudan masaya oturduğu ve transfer şartlarını görüştüğü öğrenildi.

MARTINELLI İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Haberde, Gabriel Martinelli'nin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray ile Arsenal arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü kaydedildi.

53 MAÇTA 18 GOLE KATKI

2019 yılından bu yana Arsenal forması giyen Martinelli, geçen sezon tüm kulvarlarda 53 karşılaşmaya çıktı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 11 gol ve 7 asist üreterek toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.