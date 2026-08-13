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Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti Haber Videosunu İzle
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
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Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonunda kadrosuna kattığı ancak hiçbir resmi maçta forma şansı bulamayan Mısırlı stoper Omar Fayed'in İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunda yer alan Omar Fayed'in transferi için Frosinone ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı. İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde tüm şartlarda mutabakata varılırken, transferin resmiyet kazanması için son aşamaya gelindi.

İTALYA'YA GİDECEK

23 yaşındaki Mısırlı savunmacı, yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Fayed'in kontrollerin ardından Frosinone ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferle ilgili resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE HİÇ OYNAMADI

2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Omar Fayed, sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev almadı. Böylece Mısırlı stoper, Fenerbahçe'ye transferinin ardından resmi maçlarda 1 dakika bile forma giymeden takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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