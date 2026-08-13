Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain ile Aston Villa, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Psg, 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

MADJO SAHNEYE ÇIKTI

Aston Villa ise ilk yarı bitmeden eşitliği yakaladı. İngiliz ekibinin 17 yaşındaki futbolcusu Brian Djomeni Madjo, 45. dakikada ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

GÜÇLÜ FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 17 yaşında olan Madjo, attığı golün yanı sıra iri ve kaslı fiziğiyle de dikkat çekti. Genç futbolcu için “Yeni Lukaku” yorumları yapıldı.

KUPAYI PSG KAZANDI

Karşılaşmada son sözü PSG söyledi. Fransız ekibi, Desire Doue'nin kaydettiği golle Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.