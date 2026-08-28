Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını Haber Videosunu İzle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik Çalış bölgesinde orman yangını çıktı. Alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, gelen görüntüler korkuttu. Hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine, plaj bölgesine doğru yaklaştığı belirtildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı turistik Çalış bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, yangının yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi bölgede büyük panik yarattı.

ALEVLER HIZLA İLERLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere ve çevredeki turistik tesislere ulaşmasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

İşte yangın bölgesinden fotoğraflar:


Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu

ABD'den gelen açıklama, altını tepetaklak etti
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek