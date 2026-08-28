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"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt Haber Videosunu İzle
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’deki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin sorduğu soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki genel merkez binasındaki durumunu esprili ve dikkat çeken ifadelerle aktaran Özel, Kılıçdaroğlu’nun "sayılı gününü saydığını" söyledi.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli ziyaretinde vatandaşın 'Kılıçdaroğlu ne yapıyor?' sorusuna 'Kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı gününü sayıyor' yanıtını verdi.
  • Özel, Karamürsel'deki terzi sayısının geçmişe oranla yirmide bir seviyesine gerilediğini ve profesyonel mesleklerin işçileştirildiğini belirtti.
  • Özel, emekli maaşının alım gücünün 20 yıl önce 8 çeyrek altından şimdi 2 çeyrek altına düştüğünü ifade etti.

İl ziyaretleri kapsamında Kocaeli’ye giden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze’deki sanayici buluşmasının ardından Karamürsel Kent Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Özel’in; esnafın düşen alım gücü, mesleklerin dönüşümü ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki esprili yanıtları ziyarete damga vurdu.

"KILIÇDAROĞLU BABA NE YAPIYOR?"

Ziyaret esnasında bir sağlık ocağında karşılaştığı vatandaşla ayaküstü sohbet eden Özel, vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Ne yapıyor Ankara'da?" sorusuyla karşılaştı. Tebessüm ederek yanıt veren Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL MESLEKLER İŞÇİLEŞTİRİLDİ"

Karamürsel’de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnafı ziyaret eden Özgür Özel, ilçedeki terzi sayısının geçmişe oranla yirmide bir seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Dünyadaki mesleki dönüşüme işaret eden Özel, şöyle konuştu: "Profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi diye bir şey var bütün dünyada. Eskinin terzisi şimdi AVM'nin -2. katında egzoz dumanı altında paça dikiyor." 

"EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ 8 ÇEYREK ALTINDAN 2'YE DÜŞTÜ"

10 yıldır baba mesleği esnaflığı sürdüren eski bir öğretmenle de görüşen Özel, alım gücündeki düşüşü çeyrek altın hesabı üzerinden anlattı. Alım gücünün ve iş hacminin daraldığını belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı: "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düşse de şimdi 2'ye düştü. İşler de vatandaşın alım gücüne paralel olarak ona göre düşüyor." 

Kaynak: Haberler.com
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