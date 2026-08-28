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Fidan hoca hakkında soruşturma başlatıldı

Fidan hoca hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medyada öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu +18 içerikler üreten eski özel okul öğretmeni Fidan Atalay hakkında başsavcılık harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re’sen soruşturma başlattı.

 "Fidan Hoca" kullanıcı adıyla tanınan ve daha önce özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen şahsın paylaşımları tepkilere neden oldu.

Paylaşımlarda öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu skandal fotoğraflar ve yazılar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Savcılık, Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re'sen soruşturma başlattı. 

İşte büyük tepki çeken o paylaşımlar; 

Kaynak: Haberler.com
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