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Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı

Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı Haber Videosunu İzle
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana gelirken, Rusya Savunma Bakanlığı seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisine saldırın düzenlendiğini açıkladı. Moskova ayrıca Kiev'de füze parçaları ve yakıtın bulunduğu askeri depoların da İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Ukrayna ise Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki bir petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde seyir füzeleri için kimyasal madde üreten 'Fire Point' askeri sanayi tesisini İHA'larla vurduğunu bildirdi.
  • Rus ordusu, Kiev bölgesinde Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezlerine seyir füzeleri için parça ve yakıt depolanan depoyu İHA'larla vurdu.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki Slavneft-YaNOS petrol rafinerisine ve Engels şehrindeki Tu-95MS uçağına saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük bir patlama meydana geldi.

RUSYA: ASKERİ SANAYİ TESİSİ VURDUK

Patlamanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bulunan bir askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Gün içinde Kiev bölgesinde, seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

ASKERİ DEPOLAR DA VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezlerine Kiev bölgesinde seyir füzeleri için parçaların ve yakıtın korunduğu deponun vurulduğu kaydedildi. Söz konusu saldırının da yine İHA’lar ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

UKRAYNA DA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR: RUS PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Ukrayna’nın da Rusya’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki bir petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini duyuran Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Mesafe, cephe hattından 1000 kilometre. Rusya'nın Karadeniz'deki savaşına karşı haklı yanıtlarımız da oldu." açıklamasını yaptı.

Zelenski, Ukrayna ordusunun ayrıca Rusya'nın Engels şehrinde füze taşıyan Tu-95MS uçağına da saldırı düzenlediğini belirterek, "Bunlar, Ukrayna'ya karşı saldırılar düzenleyen uçaklar. Tüm savaşçılarımıza hassasiyetleri için teşekkür ederim. Bunların hepsi onların saldırılarına bir yanıt. Ruslar, kendi savaşlarının nasıl bir şey olduğunu hissetmeli." ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

Ukrayna ordusunun FP-1 İHA'sıyla vurduğu belirtilen Slavneft-YaNOS rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en büyük petrol rafinerilerinden biri konumunda. Yıllık yaklaşık 15 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesiste benzin, dizel, havacılık yakıtı ve diğer petrol ürünleri üretiliyor.

Umut Halavart
Umut Halavart
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