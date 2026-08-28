Haberler

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Haber Videosunu İzle
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısına ve kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İETT otobüsü İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde seyir halindeyken bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, olayda yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Zeytinburnu'ndaki Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZLIÇEŞME'DE SİTE DUVARINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Otobüsün duvara çarpmasının ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

KAZADA YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ancak yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerindeki çalışmalara katıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep
Evi kül olunca kiracısına çıkıştı: Senin yüzünden yandı

Canını zor kurtaran kadına bir darbe de ev sahibinden
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu