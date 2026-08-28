İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İETT otobüsü İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde seyir halindeyken bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, olayda yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Zeytinburnu'ndaki Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZLIÇEŞME'DE SİTE DUVARINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Otobüsün duvara çarpmasının ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

KAZADA YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ancak yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerindeki çalışmalara katıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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