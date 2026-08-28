Haberler

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, örgütün 1976 yılından bu yana verdiği kayıpları ilk kez rakamlarla itiraf etti. Yapılan açıklamaya göre, geride kalan 50 yıllık süreçte çatışmalarda yaklaşık 27 bin terörist hayatını kaybetti.

  • PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, örgütün 1976'dan bu yana öldürülen üye sayısını ilk kez resmi olarak 25 bin 922 olarak açıkladı.
  • Açıklanan bilançoya göre 1984-2000 arası 13 bin 778, 2000-2026 arası 7 bin 949, Suriye'deki çatışmalarda ise 3 bin 262 örgüt üyesi öldürüldü.
  • Karayılan, kayıt dışı ölümlerin de eklenmesiyle 50 yıllık toplam kaybın yaklaşık 27 bine ulaştığını itiraf etti.

Pkk'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün kuruluş yıllarından günümüze kadar geçen süredeki kayıplarına dair verileri paylaştı. Örgüt tarafından ölü sayısına dair yapılan bu ilk resmi açıklamada, 1976 yılından bu yana öldürülen terörist sayısı kayıtlara 25 bin 922 olarak yansıdı.

DÖNEMLERE GÖRE ÖLÜ SAYILARI

Karayılan'ın paylaştığı bilançoda kayıpların yıllara göre dağılımı da detaylandırıldı. Örgütün kuruluşundan 1983 yılına kadar 173 teröristin, 1984 ile 2000 yılları arasındaki çatışmalarda ise 13 bin 778 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi. 2000 yılından 2026 yılına kadar geçen süreçte ise 7 bin 949 teröristin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan, Suriye'deki çatışmalarda ölen örgüt üyesi sayısının 3 bin 262 olduğu aktarıldı.

KAYIT DIŞI RAKAMLARLA BİLANÇO 27 BİN

Toplam ölü sayısının açıklanan 25 bin 922 rakamından daha yüksek olduğu da itiraf edildi. Karayılan, özellikle 1984-2000 yılları arasındaki dönemde kayıt altına alınamayan örgüt mensupları bulunduğunu, bu eksiklerin de dahil edilmesiyle 50 yıllık bilançodaki toplam kaybın yaklaşık 27 bine ulaştığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

2 yıldır asker polis şehit cenazesi gelmiyor. hem de bölünmeden ayrışmadan. barış çok iyi oldu. emeği geçen herkesten Allah razı olsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bölünmeden, ayrışmadan mı:)) Dur bakalım filmin devamını seyret sonra karar ver ne isterlerse verecek misin?

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç bir yaınını kaybetmemiş kaybedecek bir şeyi olmayanların bunlarla hasbıhal,pazarlık etmesi kolaydır çünki insanlara başkasının evinde yapılan helva tatlı gelir onun acısını kederini kaybını yokluğunu hissetmez.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Ya masum sivil halktan ve masum kamu personelinden kac kisi hayati te.rror saldirilarina kaybetti acaba?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı

Ölü sayısı vahim boyutta, morglarda yer kalmadı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah Trabzon'u karıştırdı
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat