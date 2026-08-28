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Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun

Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun Haber Videosunu İzle
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
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Kocaeli'de çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmit programında gergin anlar yaşandı. Fethiye Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir vatandaşın kolunu tutup çekiştirmesine tepki gösteren Özel’in, "Lanet olsun... Lanet olsun..." ifadelerini kullandığı görüldü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Karamürsel, Derince ve İzmit ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel'in İzmit'teki programında ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Programının son durağında İzmit'te kalabalık bir grup tarafından karşılanan Özel, vatandaşlarla birlikte Fethiye Caddesi'nden Belsa Plaza'ya doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşları selamlayan ve fotoğraf çektiren Özel, bu sırada kolunu tutarak kendisini çekiştiren bir vatandaşla karşılaştı.

"LANET OLSUN..."

Vatandaşın ısrarcı tavrına sinirlenen Özel’in, sert tepki göstererek "Lanet olsun... Lanet olsun..." ifadelerini kullandığı görüldü

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çevredekiler ve korumaların araya girmesiyle Özel yürüyüşüne devam etti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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