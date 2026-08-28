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Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri Haber Videosunu İzle
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
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Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yöneticilerden Oğuz Çetin, transfer döneminin sonuna kadar yeni hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe Yöneticisi Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYE AÇIK OLUN"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, taraftarlara seslenerek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer dönemi bitene kadar her türlü gelişmeye açık olun" dedi.

Oğuz Çetin'in bu açıklaması, Fenerbahçe'nin transfer dönemi kapanmadan kadrosuna yeni isimler katabileceğinin mesajı olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

batırınn fb yi milyonlarca borç var hala borç batağına sürükleniyor, başarı sıfır

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