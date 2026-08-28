Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Fenerbahçe Yöneticisi Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYE AÇIK OLUN"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, taraftarlara seslenerek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer dönemi bitene kadar her türlü gelişmeye açık olun" dedi.

Oğuz Çetin'in bu açıklaması, Fenerbahçe'nin transfer dönemi kapanmadan kadrosuna yeni isimler katabileceğinin mesajı olarak değerlendirildi.