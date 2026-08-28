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Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan hedef alan küstah açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye, Suriye ilişkilerinden rahatsız olduğunu söyleyen Netanyahu, durumu Ankara'ya çeşitli yollarla ilettiğini iddia etti.

  • Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerlemesini istemediğini açıkladı.
  • Netanyahu, Türkiye'nin bir havaalanında askeri olarak yerleşmesine tahammül etmeyeceklerini ve bunu askeri müdahaleyle göstermeleri gerektiğini belirtti.
  • Netanyahu, Ankara ve Şam yönetimlerine çeşitli kanallarla mesaj gönderdiğini iddia etti.

Günlerdir Suriye'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye karşı yeni açıklamalarda bulundu. 

İsrail'de yaklaşan seçimler nedeniyle son dönemde farklı ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sıklaştıran Netanyahu,  Türkiye'ye haber yolladığını öne sürdü. 

"TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİNİ İSTEMİYORUM"

"Cihatçı bir işgal ihtimaline karşı Suriye’de bir ‘güvenlik bölgesi’ oluşturmaya karar verdim." diyerek Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, "Suriye’nin kuzeyinde ise Türkiye var; orada belirli bir bölgeye sahip. Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLERE DE İLETTİM"

Öte yandan Ankara ve Şam yönetimlerine çeşitli kanallarla haber gönderdiğini iddia eden Netanyahu sözlerine şöyle devam etti:

"Türklere de ilettim. Bir statüko vardı ancak bu statükoyu bozdular ya da bozmayı amaçladılar. Amerikalılar aracılığıyla, başka kanallardan ve doğrudan Suriye’ye de bir mesaj gönderdim. Türkiye’nin bir havaalanında askeri olarak yerleşmesine tahammül etmeyeceğiz. Görünüşe göre bu mesaj alınmadı ve bunu askeri müdahaleyle göstermemiz gerekti."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

güzel şeyler bir anda olmuyor. yıldırım bayazıd, rumeli hisarını yaptırdı, fatih 100 sene sonra istanbulu fethetti. sadece bir 10 sene daha... inşallah silah sanayimiz bu hızla gelişmeye devam ederse netanyahuya YETER YA HU diyeceğiz. tıpkı japonyaya, irlandaya bile el uzatan osmanlı gibi tüm mazlumlara el uzatacağız

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