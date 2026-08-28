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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yeniden kadrosuna katmak istediği Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki savunmacının transferi için Al-Hilal ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu geri istemesi, transferde ezeli rakipleri karşı karşıya getirdi.

  • Galatasaray ve Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için görüşme gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak geri getirmek istiyor.
  • 20 yaşındaki savunmacı Yusuf Akçiçek için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ve Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE DE YUSUF'U GERİ İSTİYOR

Transferin dikkat çeken bir diğer tarafı ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler de eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.  Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e sattığı genç savunmacıyı kiralık olarak geri getirmek için harekete geçmişti.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için temaslarını sürdürdüğü dönemde Galatasaray'ın da Al-Hilal ile görüşmesi transferde tabloyu değiştirdi. Böylece 20 yaşındaki savunmacı için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

22 MİLYON EUROYA AL-HILAL'E GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu. Genç futbolcunun geleceği konusunda son kararı Al-Hilal'in vereceği transfer sürecinde, hem Galatasaray hem de eski kulübü Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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