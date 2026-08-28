Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü Ypg, geçtiğimiz günlerde bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ, CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OLDU

Terör örgütünün kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan dikkat çeken bir adım geldi, Şara, Mazlum Abdi'yi cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı.

HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Mazlum Abdi de yeni görevine hızlı başladı. Abdi, Şam'da bir hastanede tedavi gören bir siyasetçiyi ziyaret etti.

Kaynak: Haberler.com