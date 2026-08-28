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Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
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Müstehcenlik ve kara para aklama suçundan gözaltına alınan Fidan Atalay'ın aylık geliri dudak uçuklattı. Instagram'da 701 bin takipçisi olan eski öğretmenin, 12 bin 100'den fazla paralı abonesi olduğu, aylık 79,99 TL olan abonelik ücretiyle her ay yaklaşık 1 milyon TL net gelir elde ettiği belirlendi. Atalay'ın tüm banka hesapları incelemeye alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay'ı 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından İzmir'de gözaltına aldı.
  • Fidan Atalay'ın Instagram'da 701 bin takipçisi ve 12 bin 100'den fazla paralı abonesi bulunuyor.
  • Aylık 79,99 TL abonelik ücretiyle Atalay'ın sadece Instagram'dan her ay yaklaşık 1 milyon TL net gelir elde ettiği hesaplandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın, "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

"FİDAN HOCA" GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu İnstagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. Maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir İlinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SADECE INSTAGRAM'DAN AYLIK 1 MİLYON TL

Fidan Atalay'ın aylık geliri dudak uçuklattı. Instagram'da 701 bin takipçisi olan eski öğretmenin, 12 bin 100'den fazla paralı abonesi olduğu belirlendi. Aylık 79,99 TL olan abonelik ücretiyle sadece Instagram'dan her ay yaklaşık 1 milyon TL net gelir elde ettiği hesaplanan Atalay'ın tüm banka hesapları incelemeye alındı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarım ince:

Abonelerine (üyelerine) de ceza vereceksin

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Haber YorumlarıAhmet Yel:

Bizde güneşin altında yanalım yovmiye alacaz diye ülkede ne enayiler var daha böyle abonelikleri bı kez bile üye olup para yatirmadim

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bunun bende üç tane Artı Onsekiz Kısa Filmi Var Harbiden Dehşet Bir Kadın Mmmmmmm Nette Başka Araştırdım Yok kaldırmışlar

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Haber YorumlarıKoray dinç:

Akşam sanat öğretmeni

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