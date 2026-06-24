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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Haziran Buca, Bornova, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Haziran Buca, Bornova, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 24 Haziran günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 24 Haziran günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

24.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735205 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735207 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy ve Fatih mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738702 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738717 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 02.00 ile 06.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736301 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739663 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

BORNOVA

24.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 05.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3734316 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3733554 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3733555 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3733562 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735320 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Erzene ve Evka 3 mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738985 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735344 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol ve Sarnıçköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735354 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Evka 3 Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738989 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738846 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 16.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Erzene ve Evka 3 mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738986 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739777 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739782 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739634 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

BUCA

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlık ve Yiğitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3726113 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk, Kuruçeşme ve Yıldız mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736344 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735279 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736351 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Barış ve Yiğitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3726123 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 00.30 ile 01.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738714 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 06.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar, Göksu ve Seyhan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738718 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 06.00 ile 06.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738716 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 09.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zafer Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738636 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zafer Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738643 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Belenbaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738741 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Yıldızlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738897 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738808 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 14.00 ile 14.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zafer Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738638 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739674 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739079 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3740007 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Menderes Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739677 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739693 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 18.00 ile 18.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739676 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

24.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Payamlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736323 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maltepe ve Yalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739723 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

KARŞIYAKA

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3733298 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3733304 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Goncalar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736298 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739004 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

KEMALPAŞA

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736264 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738764 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738731 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

MENDERES

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçaköy, Barbaros, Çatalca, Dereköy, Kuyucak ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736364 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Efemçukuru Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736323 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyli, Ataköy, Çakaltepe, Çamönü, Çile, Çileme, Değirmendere, Gölova ve Sancaklı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738819 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çileme ve Sancaklı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738820 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Oğlananası Atatürk Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3740007 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Keler ve Şaşal mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739730 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

24.06.2026 tarihinde, 00.30 ile 01.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735866 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 01.00 ile 02.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Alaşarlı, Bademli, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kemenler, Kızılcaavlu, Köfündere, Kurucuova, Mescitli, Orhangazi, Pirinççi, Uzundere ve Yeşilköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735841 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 02.00 ile 03.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735828 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 02.00 ile 03.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Bıçakçı, Bozcayaka, Kemenler, Konaklı, Mescitli, Ovakent ve Pirinççi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735832 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3735819 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736334 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

24.06.2026 tarihinde, 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3736340 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 09.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738705 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Çamyayla, Dereuzunyer, Suçıktı ve Tosunlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738694 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738744 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yılanlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738840 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

25.06.2026 tarihinde, 15.30 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3738713 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739662 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karadoğan Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739739 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Hacıhasan ve Kemer mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739649 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739654 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

26.06.2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma 3739671 numaralı çalışma kapsamında yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak