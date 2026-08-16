Haberler

Hakkari'de İtfaiye Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Hakkari'de İtfaiye Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde evinin anahtarını unutan Uzman Çavuş Kasım Yurt, itfaiye ekibinin yardımıyla balkonuna ulaşmaya çalışırken itfaiye aracının kayması sonucu duvar ile merdiven sepeti arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evinin anahtarını unutması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evinin balkonuna ulaşmaya çalıştığı sırada itfaiye aracının kayması sonucu meydana gelen kazada uzman çavuş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş Kasım Yurt, 5. kattaki dairesinin anahtarını unutması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, dairenin balkonuna ulaşmak amacıyla merdiven sepetine binen Yurt, merdivenin balkona yetişmemesi üzerine geri inmek istedi.

Bu sırada itfaiye aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle kayması sonucu Uzman Çavuş Yurt, duvar ile merdiven sepeti arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı