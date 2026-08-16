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Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp... Haber Videosunu İzle
Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...
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Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sunroof'undan çıkarak aracın tavanına oturan kadının tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadın, hareket halindeki aracın üzerinde zaman zaman eteğini de sıyırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte yaşanan akılalmaz olay, görenlere "pes" dedirtti. Akıcı trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sunroof kısmından dışarı çıkan bir kadın, aracın tavanına oturarak can güvenliğini hiçe saydı. Kadının bu tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından anbean takip edildi.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Tehlikeli hareketlerine aracın üzerinde devam eden kadın, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına hiç aldırış etmedi. Tavan üzerinde dans etmeye başlayan ve zaman zaman eteğini de sıyırdığı görülen kadının o ilginç anları, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBurak Siner:

Kafamız da öyle güzel ki!!

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Haber YorumlarıHüseyin BOZAĞAÇ:

Gazino çıkışı

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Haber YorumlarıKutay KILIÇ:

Rezillik diz boyu midem bulandı...Edeb yahu edeb söz mü kaldı söylenecek...Ahir zamanda yaşamak ne zor birşey tamam egleniyor insan anlarım gençtir kanı kaynıyor ama abartılı toplumun gözüne sokarak neye varmaya çalışıyor ayrıca her şeyi yapıp alkollüydüm ne yaptıgımı bilmiyordum kendimden geçmişim gibi klasik sözlere de doydum ya pes dogrusu

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Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

sevgilin seninle gurur duyuyo aşkısı

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