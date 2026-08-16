Azerbaycan'da Yakalanan Yeni Nesil Suç Örgütü Üyesi Türkiye'ye Getirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteme olaylarına karıştığı belirtilen yeni nesil suç örgütü üyeleriyle bağlantılı Ö.A.K.'nin Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan Polisi iş birliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Hakkında 'Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü'de yakalanarak ülkemize getirildi.

Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Azerbaycan Polisine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA