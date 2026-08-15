Bafra'da Balkondan Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge (23), 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevilay Dönge'nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı