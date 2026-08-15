Haberler

Bafra'da Balkondan Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bafra'da Balkondan Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge, 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenilen Dönge'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında F.K. adlı bir erkek gözaltına alındı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge (23), 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevilay Dönge'nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden saldırı! Polis her adreste cansız bedenler buldu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!