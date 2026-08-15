Bafra'da Balkondan Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge, 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenilen Dönge'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında F.K. adlı bir erkek gözaltına alındı.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge (23), 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevilay Dönge'nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı.