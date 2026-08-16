Marmaris'teki Orman Yangınına İkinci Gün Müdahale Sürüyor
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale ederken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, havadan ve karadan söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor.
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopter de yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Bu sabah itibarıyla kara araçlarının yanı sıra çok sayıda hava aracı da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.