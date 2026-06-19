İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

22 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669. Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak; Kurtuluş Mahallesi ile Yalı Mahallesi’nde Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3735184’tür.

22 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kültür Mahallesi’nde 669. Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi; Kurtuluş Mahallesi’nde 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna mevkisi etkilenecektir. Çalışma numarası 3735189’dur.

BERGAMA

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.42 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3732414’tür.

22 Haziran 2026 tarihinde, 10.30 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi’nde Adnan Saygun Caddesi, Alemdar Sokak, Aslan Sokak, Beyazıt Caddesi, Cengiz Han Sokak, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Fatih Caddesi, Mete Sokak, Osmanbey Sokak ve Teoman Sokak; Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 4. Murat Sokak, Adnan Saygun Caddesi, Fatih Caddesi, Hamdi Arıkan Sokak, Hasan Çelebi Caddesi, Necatibey Sokak, Piri Reis Sokak, Saltuk Bey Sokak ve Şehit Ümit Doğan Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3733326’dır.

BORNOVA

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3730461’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Kiraz Sokak ve Özbek Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3730462’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Kiraz Sokak, Nilüfer Sokak ve Poyraz Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3730463’tür.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Eğridere Mahallesi’nde 1020. Sokak, Ardıç Sokak, Armutlu Sokak, Çınar Sokak, Defne Sokak, Eğridere Caddesi, Elmalı Sokak, Gonca Sokak, Gürgen Sokak, Hardal Sokak, Meşe Sokak, Palamut Sokak, Salkım Sokak, Sarmaşık Sokak, Servi Sokak, Söğütlü Sokak, Sümbül Sokak, Zerdali Sokak ve Zeytinli Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733305’tir.

BUCA

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ufuk Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1001. Sokak, 1003. Sokak, 889. Sokak, 893. Sokak, 894. Sokak, 895. Sokak, 898. Sokak, 900. Sokak, 903. Sokak, 906. Sokak, 907. Sokak, 907/5. Sokak, 914. Sokak, 916. Sokak, 918. Sokak, Ceylan Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3724823’tür.

19 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 460. Sokak, 464. Sokak, 466. Sokak, 468. Sokak, 470. Sokak, 472. Sokak, 474. Sokak, 474/1. Sokak, 476. Sokak, 478. Sokak, 480. Sokak, 488. Sokak, 490. Sokak, 492/1. Sokak, 493. Sokak, 493/1. Sokak, 495. Sokak, Mehmet Akif Caddesi ve Namık Kemal Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3724825’tir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 522. Sokak, 524/1. Sokak, 534. Sokak, 536. Sokak, 540. Sokak, 540/1. Sokak, 542. Sokak, 544. Sokak, 546. Sokak, 546/1. Sokak, 548. Sokak, 551. Sokak, 555. Sokak, 557. Sokak, 558. Sokak, 559. Sokak ve Akdoğan Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3724827’dir.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Seyhan Mahallesi’nde 629/12. Sokak, 629/9. Sokak ve 661/5. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3724842’dir.

22 Haziran 2026 tarihinde, 11.30 ile 13.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göksu Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 668/10. Sokak, 668/11. Sokak, 679/12. Sokak, 679/14. Sokak, 679/19. Sokak, 679/2. Sokak, 679/23. Sokak, 679/24. Sokak, 679/25. Sokak, 679/28. Sokak, 679/29. Sokak, 679/30. Sokak, 679/31. Sokak, 679/33. Sokak, 679/34. Sokak, 679/36. Sokak, 679/4. Sokak, 679/42. Sokak, 679/44. Sokak, 679/5. Sokak, 679/7. Sokak, 684/16. Sokak, 684/18. Sokak, 684/20. Sokak, 684/21. Sokak, 684/22. Sokak, 684/24. Sokak, 684/4. Sokak, 693/13. Sokak, 693/15. Sokak, 693/16. Sokak, 693/19. Sokak ve 693/20. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3724846’dır.

22 Haziran 2026 tarihinde, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 272/5. Sokak, 272/9. Sokak, 289/10. Sokak, 289/11. Sokak, 289/12. Sokak, 289/13. Sokak, 289/14. Sokak, 289/15. Sokak, 289/16. Sokak, 289/17. Sokak, 289/6. Sokak, 289/7. Sokak, 289/9. Sokak ve 294/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3724849’dur.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde 548. Sokak, 548/1. Sokak ve 548/4. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3732623’tür.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733392’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 450. Sokak, 452. Sokak, 454. Sokak, 467. Sokak, 469. Sokak, 479. Sokak, 481. Sokak, 482. Sokak, 484. Sokak, 487. Sokak, 487/1. Sokak, 489. Sokak, 489/1. Sokak, 497. Sokak, 499. Sokak, 501. Sokak, 503. Sokak, 505. Sokak, 507. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi, Hasan Şarlayan Sokak ve Namık Kemal Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3733393’tür.

19 Haziran 2026 tarihinde, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnkılap Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733603’tür.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi’nde 2108. Sokak, 2109. Sokak, 2110. Sokak, 2111. Sokak, 2112. Sokak, 2113. Sokak, 2114. Sokak, 2115. Sokak, 2116. Sokak, 2117. Sokak, 2118. Sokak, 2118/1. Sokak, 2119. Sokak, 2120. Sokak, 2121. Sokak, 2122. Sokak, 2155. Sokak, 2157. Sokak, 2158. Sokak, Atatürk Caddesi, Hacı Osmanlar Sokak, Sağlık Ocağı Sokak, Şehit Nurettin Gök Sokak ve Sümbül Sokak; Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde 2103. Sokak, Atatürk Caddesi ve Sağlık Ocağı Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3735268’dir.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğancılar ve Kırklar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Doğancılar Mahallesi’nde 6001. Sokak, 6002. Sokak, 6002/1. Sokak, 6003. Sokak, 6003/1. Sokak, 6004. Sokak, 6004/1. Sokak, 6005. Sokak, 6006. Sokak, 6007. Sokak, 6007/2. Sokak, 6010. Sokak, 6013. Sokak, 6015. Sokak, 6030. Sokak, Kocaorman mevkisi ve Yunus Emre Caddesi; Kırklar Mahallesi’nde 5000. Sokak, 5001. Sokak, 5002. Sokak, 5002/3. Sokak, 5002/4. Sokak, 5003. Sokak, 5004. Sokak, 5005. Sokak, 5006. Sokak, 5007. Sokak, 5008. Sokak, 5009. Sokak, 5010. Sokak, 5011. Sokak, 5012. Sokak, 5013. Sokak, 5014. Sokak, 5015. Sokak, 5016. Sokak, 5017. Sokak, 5018. Sokak, 5019. Sokak, 5020. Sokak, 5021. Sokak, 5022. Sokak, 5023. Sokak, 5024. Sokak, 5025. Sokak, 5025/1. Sokak, 5025/2. Sokak, 5025/4. Sokak, 5026. Sokak, 5027. Sokak, 5027/1. Sokak, 5028. Sokak, 5028/1. Sokak, 5029. Sokak, 5030. Sokak, 5031. Sokak, 5031/1. Sokak, 5033. Sokak, 5033/1. Sokak, 6007. Sokak, Demokrasi Caddesi, İpek Küme Evleri, Karabağlar Sokak, Karataş Sokak, Karatekeli Caddesi, Kocaorman mevkisi ve Mevlana Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3735271’dir.

DİKİLİ

19 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bademli 1. Sokak, Bademli 3. Sokak, Bademli 4. Sokak, Bademli 5. Sokak, Bademli 6. Sokak, Bademli 6/1. Sokak, Bademli 7. Sokak, Bademli 7/1. Sokak, Bademli 8. Sokak, Bademli 9. Sokak, Bademli 10. Sokak, Bademli 11. Sokak, Bademli 11/1. Sokak, Bademli 12. Sokak, Bademli 13. Sokak, Bademli 14. Sokak, Bademli 14/1. Sokak, Bademli 15. Sokak, Bademli 16. Sokak, Bademli 17. Sokak, Bademli 18. Sokak, Bademli 19. Sokak, Bademli 20. Sokak, Bademli 20/1. Sokak, Bademli 21. Sokak, Bademli 22. Sokak, Bademli 23. Sokak, Bademli 24. Sokak, Bademli 25. Sokak, Bademli 26. Sokak, Bademli 28. Sokak, Bademli 30. Sokak, Bademli 31. Sokak, Bademli 31/1. Sokak, Bademli 32. Sokak, Bademli 33. Sokak, Bademli 34. Sokak, Bademli 35. Sokak, Bademli 37. Sokak, Bademli 40. Sokak, Bademli 44. Sokak, Bademli 44/1. Sokak, Bademli 45. Sokak, Bademli Pissa Sokak, Ertaşlar Tatil Köyü, Huzur Kamping, Rüzgâr Sokak ve Site İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3732402’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Merdivenli Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merdivenli 1. Sokak, Merdivenli 2. Sokak, Merdivenli 3. Sokak, Merdivenli 5. Sokak, Merdivenli 6. Sokak, Merdivenli Atatürk Caddesi, Merdivenli Vatan Caddesi ve Tilkitepe Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3732816’dır.

KARABAĞLAR

19 Haziran 2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Maliyeciler Mahallesi’nde 52/1. Sokak; Metin Oktay Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/105. Sokak ve 52/107. Sokak; Şehitler Mahallesi’nde 52/1. Sokak ve 52/19. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3733525’tir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 08.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733527’dir.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Maliyeciler Mahallesi’nde 52/120. Sokak, 52/121. Sokak, 52/122. Sokak, 52/123. Sokak, 52/127. Sokak, 52/128. Sokak ve 52/129. Sokak; Salih Omurtak Mahallesi’nde 9638. Sokak, 9640. Sokak ve 9656. Sokak; Şehitler Mahallesi’nde 52/116. Sokak, 52/120. Sokak, 52/121. Sokak, 52/122. Sokak, 52/123. Sokak, 52/125. Sokak, 52/127. Sokak, 52/130. Sokak, 52/131. Sokak, 52/132. Sokak, 52/133. Sokak, 52/134. Sokak, 52/19. Sokak, 52/20. Sokak, 52/29. Sokak ve 52/30. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3735373’tür.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Metin Oktay Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/12. Sokak, 52/13. Sokak, 52/14. Sokak, 52/15. Sokak ve 52/17. Sokak; Şehitler Mahallesi’nde 52/36. Sokak, 52/39. Sokak, 52/41. Sokak, 52/51. Sokak, 52/59. Sokak, 52/60. Sokak, 52/63. Sokak ve 52/64. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3735380’dir.

22 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şehitler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 52/1. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak, 52/24. Sokak, 52/25. Sokak, 52/26. Sokak, 52/31. Sokak, 52/32. Sokak, 52/33. Sokak, 52/34. Sokak, 52/35. Sokak, 52/38. Sokak, 52/40. Sokak, 52/48. Sokak, 52/49. Sokak, 52/50. Sokak, 52/57. Sokak, 52/60. Sokak ve 52/61. Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3735388’dir.

KONAK

19 Haziran 2026 tarihinde, 08.00 ile 09.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Kocakapı ve Oğuzlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3732651’dir.

ÖDEMİŞ

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı Mahallesi’nde Ovacık Yaylası Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733261’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Arif Çelebi Sokak, Birgi Cumhuriyet Sokak, Güdük Minare Sokak, Hacı Osman Sokak, Hıdırbey Sokak, Kızılmescit Sokak, Sancak Sokak, Saraçlar Sokak, Şehit Gürol Madan Caddesi, Şehit Muammer Gönen Sokak, Üç Eylül Sokak, Ufuk Sokak ve Umurbey Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3733264’tür.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733360’tır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.15 ile 17.15 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Köfündere Mahallesi’nde Köfündere Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733386’dır.

URLA

19 Haziran 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 15005. Sokak, 15080. Sokak, Kore Çiftliği Küme Evleri ve Tekkebaşı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3733325’tir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güvendik Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1. Sokak, 158. Sokak, 170. Sokak, 172. Sokak, 177. Sokak, 178. Sokak, 179. Sokak, 180. Sokak, 182. Sokak, 183. Sokak, 184. Sokak, 185. Sokak, 186. Sokak, 187. Sokak, 189. Sokak, 190. Sokak, Askerî Lojman Yolu Caddesi, Mehmet Ali Aygüven Caddesi ve Yalı Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3733429’dur.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güvendik Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 141. Sokak, 160. Sokak, 189. Sokak, 190. Sokak, 191. Sokak, 194. Sokak, 195. Sokak, 196. Sokak, 197. Sokak, 198. Sokak, 200. Sokak, 200/1. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 207. Sokak, 208. Sokak, 210. Sokak, 212. Sokak, Mavi Plaj Caddesi ve Mehmet Ali Aygüven Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3733457’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Barbaros, Birgi, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3733520’dir.

19 Haziran 2026 tarihinde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Camiatik ve Naipli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Camiatik Mahallesi’nde Ahmet Besim Uyal Caddesi, Akik Sokak, Çakmak Sokak, Defne Sokak, Erguvan Sokak, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Sedir Sokak ve Yeşim Sokak; Naipli Mahallesi’nde Ahmet Besim Uyal Caddesi, Dolu Sokak, İlke Sokak, İris Sokak, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Portakal Sokak ve Yıldırım Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3733524’tür.