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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti Haber Videosunu İzle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti
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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kentteki bir kavşakta kırmızı ışıkta beklediği anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Bakan Çiftçi'nin içinde bulunduğu aracın trafik ışığında diğer araçlarla birlikte beklediği görüntü dikkat çekti.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin içinde bulunduğu araç, Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta durarak bekledi.
  • Bir vatandaş, Bakan Çiftçi'nin aracının trafik ışığında beklediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
  • Çiftçi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının stantlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST ziyareti için bulunduğu Şanlıurfa'da kent içindeki seyahati sırasında bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Çiftçi'nin içinde bulunduğu araç, kavşakta kırmızı ışığın yanması üzerine durarak bekledi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında kente gitti. Çiftçi'nin kentteki temasları sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Bakan Çiftçi'nin içinde bulunduğu araç, Şanlıurfa sokaklarında ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. O sırada çevrede bulunan bir vatandaş da Bakan Çiftçi'nin aracının trafik ışığında beklediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TEKNOFEST İÇİN ŞANLIURFA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Şanlıurfa ziyareti, kentte düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleşti. Festival alanını ziyaret eden Çiftçi, burada çeşitli temaslarda bulundu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin stantlarını gezen Çiftçi, sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı. Çiftçi; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: Haberler.com
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