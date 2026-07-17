İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, 3760841 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Örnekkent Mahallesi'ndeki 1408, 1415, 1421, 1422 ve 1427. sokaklar, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi ile Samurlu Mahallesi'ndeki Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, 3760995 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'ndeki 341, 345 ve 351. sokaklar, Güneş Sokak, Hürriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı; Siteler Mahallesi'ndeki Hürriyet Caddesi ile Yeni Mahallesi'ndeki 542 ve 548. sokaklar ve Hürriyet Caddesi etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3761666 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Yalı Mahallesi'ndeki 136, 136/1, 137, 139, 139/1, 140, 140/1 ve 143. sokaklar ile 19 Mayıs Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Plaj Caddesi etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, 3761056 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Şakran Sayfiye Mahallesi'ndeki 3487, 3489, 3491 ve 3521. sokaklar etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3761077 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kültür Mahallesi'ndeki Fevzi Paşa Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi'ndeki 314, 315, 315/1, 317, 318/1 ve 322. sokaklar, Fevzi Paşa Caddesi, Kazım İrfan Onaran Sokak, Kazım Onaran Sokak ve Şehit Kemal Caddesi etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında, 3761779 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Aşağışakran Mahallesi'ndeki 11/11, 11/13, 11/15, 11/17, 11/18, 11/19, 11/2, 11/21, 11/26, 11/3, 11/35 ve 11/9. sokaklar, Aşağışakran Köy Yolu Sokak ve Aşağışakran Küme Evleri; Şakran Hasbi Efendi Mahallesi ile Şakran Sayfiye Mahallesi'ndeki 3433, 2. Çevre Yolu Caddesi, 3376, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3384, 3385, 3386, 3386/1, 3387, 3388, 3390, 3391, 3391/1, 3391/3, 3392, 3393, 3394, 3394/1, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3424, 3424/1, 3425, 3425/1, 3426, 3427, 3428, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3453, 3454, 3455, 3461, 3464, 3466, 3468, 3474, 3475, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3485, 3493, 3494, 3497, 3498, 3499, 3499/1, 3500, 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506/1, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3513/1, 3515, 3517 ve 3518. sokaklar ile Barbaros Paşa Caddesi, Çeşme Önü Caddesi, İncirlik Caddesi ve Şair Mehmet Akif Caddesi etkilenecektir.

BAYINDIR

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3757638 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Arıkbaşı Mahallesi'ndeki 4 Eylül Sokak; Atatürk Mahallesi'ndeki Ağartır Çıkmazı Sokak, Armağan Sokak, Çamlık Sokak, Çiçekli Sokak, Çınar Sokak, Filiz Sokak, Fırıncı Sokak, Gül Çıkmazı Sokak, Hamidiye Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Kahraman Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Molla Sokak, Şehit Eray Dağlı Sokak, Sümbül Çıkmazı ve Yeni Sokak; Çiftçigediği Mahallesi'ndeki Çiftçigediği Köyü İç Yolu; Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 801. Sokak, Alibey Sokak, Asma Sokak, Ayşe Hanım Caddesi, Bahçe Sokak, Çalkarcı Çıkmazı Sokak, Demirci Sokak, Esen Sokak, İlyas Tuna Sokak, İnönü Caddesi, İstasyon Caddesi, Karpuzlu Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Mehtap Sokak, Okul Çıkmazı Sokak, Ömerbey Sokak, Papatya Sokak, Park Caddesi, Sabribey Sokak, Tepe Sokak ve Yakapınar Sokak; Karaveliler Mahallesi'ndeki 101, 102, 103, 104, 901, 902, 903 ve 904. sokaklar, Alaybey Caddesi, Avşar Sokak, Ayhan Varna Caddesi, Ayşe Hanım Caddesi, Canlı İstasyon Caddesi, Çıtır Sokak, Çolağın Hüseyin Sokak, Erçakır Sokak, Eseler Sokak, Gökoğlu Sokak, Hacı İbrahim Sokak, Karaveliler Cami Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Necati Şahin Caddesi, Park Caddesi, Talip Ağa Sokak, Teki Sokak ve Veli 7. Sokak; Kızılcaova Mahallesi'ndeki Aktaş Sokak, Asfalt Altı Küme Evleri, Bahçelievler Sokak, Cami Sokak, Dere Sokak, Kırtepe Sokak, Kızılcaova Atatürk Sokak, Kızılcaova Cami Sokak, Kızılcaova Cumhuriyet Sokak, Kızılcaova Gazi Sokak, Kızılcaova İstiklal Sokak, Kızılcaova Kurtuluş Sokak, Kızılcaova Okul Sokak, Meltem Sokak, Özkan Sokak ve Yeni Yol Küme Evleri; Yakapınar Mahallesi'ndeki A. Muzaffer Tunçağ Sokak, Avlu, Bektaş Küme Evleri, Canlı İstasyon Caddesi, Doktor Veli Lök Sokak, Gazi Mustafa Kemal Sokak, Hardal Damları Küme Evleri, İsmet İnönü Sokak, Köy Yolu, Leman Öğretmen Sokak, Öğretmen Ahmet Sakarya Sokak, Öğretmen Türkan Şener Sokak, Okul 2 Sokak, Şehit Cemal Bozoğlan Sokak, Şehit Murat Cerit Sokak, Taşağıl Küme Evleri, Tosan Küme Evleri, Yakapınar Çamlık Sokak, Yakapınar Çayır Küme Evleri, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yakapınar Caddesi, Yakapınar Cumhuriyet Sokak, Yakapınar Okul Sokak, Yıldız Sokak ve Yüksel Topal Sokak ile Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı Sokak, Gönül Sokak, İnönü Caddesi, Konak Sokak, Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak, Paşa Çıkmazı Sokak, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3763725 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Pınarlı Mahallesi etkilenecektir.

BORNOVA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, 3761784 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'ndeki 836, 837/2, 837/3, 864, 865, 865/1, 865/2, 866, 876, 877, 878, 879, 879/2, 879/3, 879/4, 880, 882, 883, 883/1, 885, 891 ve 895. sokaklar, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, 3761791 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'ndeki 857/1, 858, 859, 860, 861, 862, 862/1, 863 ve 871. sokaklar, Hürriyet Caddesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi ile İnönü Mahallesi'ndeki 797, 803, 803/2 ve 804. sokaklar ve Hürriyet Caddesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, 3761792 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi'ndeki 859, 869, 870, 872, 873, 874, 915, 931, 934, 935, 936 ve 947. sokaklar, Barbaros Caddesi, Hürriyet Caddesi, Türkay Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi ile İnönü Mahallesi'ndeki 803, 816, 822, 823, 824 ve 828. sokaklar, Hürriyet Caddesi ve Özdar Caddesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, 3761162 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Beşyol Mahallesi'ndeki 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak; Çiçekli Mahallesi; Karaçam Mahallesi'ndeki Çağlayan Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Fesleğen Sokak, Fide Sokak, İstanbul Caddesi, Karaçam Caddesi, Kültür Sokak ve Palmiye Sokak; Kavaklıdere Mahallesi; Kurudere Mahallesi'ndeki Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi'ndeki Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi ile Yakaköy Mahallesi'ndeki 10751/2. Sokak, Asma Sokak, Cumba Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Havuzbaşı Sokak, Ihlamur Sokak, Irmak Sokak, Kiraz Sokak, Kordon Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Nilüfer Sokak, Öykü Sokak, Özbek Sokak, Poligon Sokak, Poyraz Sokak, Reyhan Sokak, Selin Sokak, Sevgi Sokak, Tepe Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında, 3761589 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Gökdere Mahallesi'ndeki Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında, 3761946 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Egemenlik Mahallesi'ndeki 6131, 6146, 6146/3 ve 6146/7. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, 3761798 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kızılay Mahallesi'ndeki 477, 477/2, 477/3, 478/1, 479/1, 498, 702, 703, 706, 707, 714, 717, 720, 722 ve 724. sokaklar ile Park İçi Yolu etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, 3761805 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kızılay Mahallesi'ndeki 473, 476, 476/1, 498, 702, 704, 705, 707, 708, 710, 712, 713, 714 ve 717. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, 3761807 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kızılay Mahallesi'ndeki 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472/1, 473, 474, 476, 477, 483, 487, 490, 491, 491/1, 492, 493, 497, 498, 498/1 ve 499. sokaklar ile Park İçi Yolu etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında, 3763507 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi etkilenecektir.

KARŞIYAKA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3761594 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Yamanlar Mahallesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında, 3761704 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Yalı Mahallesi'ndeki 6429, 6436, 6471/8, 6476/4, 6497, 6503 ve 6511. sokaklar etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3763267 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Yamanlar Mahallesi etkilenecektir.

MENEMEN

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3761594 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kır Mahallesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında, 3760868 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Göktepe Mahallesi ile Kır Mahallesi'ndeki Arapdere Mevkii Küme Evleri, Karagöl Mevkii Küme Evleri ve Manisa Asfaltı Caddesi etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, 3761015 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Buruncuk Mahallesi'ndeki 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 412, 412/1 ve 413. sokaklar, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Vakıflar Küme Evleri Sokak; Çavuş Mahallesi'ndeki 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214 ve 216. sokaklar, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Çavuşyolu Sokak; Kesik Mahallesi; Musabey Mahallesi'ndeki 218. Sokak ve Çavuşyolu Sokak ile Yıldırım Mahallesi'ndeki 35/5 Küme Evleri ve Çanakkale Asfaltı Caddesi etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında, 3762015 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Gazi Mahallesi'ndeki 7726, 7750 ve 7751. sokaklar etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3762024 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi'ndeki 1. Cadde ile 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160 ve 162. sokaklar; 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 1. Cadde ile 7202, 7206/1, 7206/2 ve 7221. sokaklar etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3763296 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi'ndeki 153 ve 155. sokaklar ile 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 4. Cadde, 7206/2. Sokak ve 7221. Sokak etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3763267 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kır Mahallesi etkilenecektir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, 3763666 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Bozalan Mahallesi'ndeki Bozalan Küme Evleri; Görece Mahallesi'ndeki 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 ve 917. sokaklar, Görece Köyü, Görece Küme Evleri ve Hasanlar Süleymanlı Yolu Sokak; İğnedere Mahallesi'ndeki 912. Sokak, İğnedere Görece Yolu Sokak ve İğnedere Küme Evleri; Kır Mahallesi; Süleymanlı Mahallesi'ndeki 919, 919/1, 920, 920/1, 920/3, 921, 921/2, 921/3, 922, 923, 923/1, 924, 925, 926, 927, 928, 928/1, 928/2, 928/3, 929 ve 931. sokaklar, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sokak ve Yayla Önü Küme Evleri; Telekler Mahallesi'ndeki Telekler Küme Evleri ile Turgutlar Mahallesi'ndeki Turgutlar Küme Evleri etkilenecektir.

TORBALI

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında, 3761604 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 6909/1. Sokak ve Bekir Saydam Caddesi etkilenecektir.

BAYRAKLI

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 11.00 arasında, 3763498 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Tepekule Mahallesi'ndeki 1643/2, 1643/21, 1643/22, 1643/23, 1643/24, 1643/25, 1643/26, 1643/27, 1643/3, 2084/8, 2086/8, 2108/10 ve 2108/14. sokaklar, Şehit Asteğmen Ergin Kaya Park İçi Yolu ve Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sokak etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında, 3763280 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Adalet Mahallesi; Bayraklı Mahallesi'ndeki 1642. Sokak; Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 1613, 1614, 1617, 1647 ve 1659. sokaklar, Adil Akçamlı Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak ve Zeki Yavaş Sokak; Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7000, 7030, 7030/1, 7030/2, 7032, 7033/2, 7033/3, 7034, 7035 ve 7036. sokaklar ile Turan Mahallesi'ndeki 1649, 1649/1, 1653 ve 1654. sokaklar, Anadolu Caddesi ve Turan Metro İstasyonu etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında, 3763269 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 1593/1, 283/12, 283/13 ve 286. sokaklar ile Zeki Müren Park İçi Yolu etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.00 arasında, 3763501 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Osmangazi Mahallesi'ndeki 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 614, 614/1, 615/1, 615/2 ve 615/3. sokaklar ile Dumlupınar Caddesi, İbrahim Ethem Caddesi ve Yavuz Caddesi etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında, 3763507 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Osmangazi Mahallesi'ndeki 569, 569/2, 569/3, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 588, 589, 597 ve 597/2. sokaklar ile Dumlupınar Caddesi, İbrahim Ethem Caddesi, İbrahim Galip Caddesi ve İbrahim Racı Caddesi etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 13.15 arasında, 3763283 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Adalet Mahallesi; Bayraklı Mahallesi'ndeki 1642. Sokak; Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 1613, 1614, 1617, 1647 ve 1659. sokaklar, Adil Akçamlı Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak ve Zeki Yavaş Sokak; Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7000, 7030, 7030/1, 7030/2, 7032, 7033/2, 7033/3, 7034, 7035 ve 7036. sokaklar ile Turan Mahallesi'ndeki 1649, 1649/1, 1653 ve 1654. sokaklar, Anadolu Caddesi ve Turan Metro İstasyonu etkilenecektir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında, 3763509 çalışma kimliği kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Osmangazi Mahallesi'ndeki 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 590/1, 590/2, 590/3, 593, 594, 595, 596 ve 597. sokaklar ile İbrahim Ethem Caddesi, İbrahim Galip Caddesi ve Osmangazi Caddesi etkilenecektir.