Iğdır'da 3 kadının sokak kavgası cep telefonu kamerasında

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiden indikten sonra bağırarak çevreyi rahatsız eden 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların birbirlerine saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan ve kadınlarla birlikte oldukları tahmin edilen bazı kişilerin kavgaya müdahale etmek yerine yaşananları izlediği görüldü. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden birini yakaladı. Kavgaya karıştığı belirlenen diğer iki kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı