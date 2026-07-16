Haberler

Iğdır'da 3 kadının sokak kavgası cep telefonu kamerasında

Iğdır'da 3 kadının sokak kavgası cep telefonu kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, diğer iki kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Iğdır'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiden indikten sonra bağırarak çevreyi rahatsız eden 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların birbirlerine saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan ve kadınlarla birlikte oldukları tahmin edilen bazı kişilerin kavgaya müdahale etmek yerine yaşananları izlediği görüldü. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden birini yakaladı. Kavgaya karıştığı belirlenen diğer iki kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Altın yatırımcısını kahreden grafik

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kahreden grafik

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı

Hastaneden bebek kaçırmaya kalktı, olayın ardından dram çıktı
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama