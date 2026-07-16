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Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişinin durumu ağır

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 1 polis memuru ile kavgaya karışan taraflardan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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