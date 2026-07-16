İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. " denildi.

İlyas Yalçıntaş - Fatih Aksoy

İLYAS YALÇINTAŞ VE FATİH AKSOY GÖZALTINDA

Başsavcılığın yürüttüğü operasyon çerçevesinde, kamuoyunun yakından tanıdığı pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş ile dizi ve sinema dünyasının ünlü yapımcılarından Fatih Aksoy'un jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.