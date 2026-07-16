Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi
Ankara trafiğinde motosiklet kullanırken bir yandan da alkol tüketen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ankara’da seyir halindeki bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının, trafikte akan araçların arasında alkol tükettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.