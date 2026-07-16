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Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi Haber Videosunu İzle
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi
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Ankara trafiğinde motosiklet kullanırken bir yandan da alkol tüketen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara’da seyir halindeki bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının, trafikte akan araçların arasında alkol tükettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısehmus nisa:

bunu alıp genel evde ücretsiz çalıştırmak lazım.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

laik ankarılıdan daha ne beklenir

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Motoru yakıtla çalışıyor sürücü bayan da alkolle çalışıyor demek.

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