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Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
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Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gece yarısından sonra Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması ve tutuklama istemiyle sevk edildiği hakimlikçe, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla birlikte serbest bırakıldı.

  • Levent Üzümcü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • Üzümcü hakkında adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi kararı verildi.
  • Üzümcü, İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuş, açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denilmişti.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

‘EV HAPSİ’ KARARI

Hakimlik, adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı vererek Üzümcü’nün serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: Haberler.com
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