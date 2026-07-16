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Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
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Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu tutuklandı.

Olay, Şanlıurfa'da özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30'da özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryen doğumun ardından sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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