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Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
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Hollanda hükümeti, sıcak hava dalgası ve devam eden kuraklık sebebiyle resmi olarak su kıtlığı ilan etti. Nehir akışları tarihi düşük seviyelerdeyken, su talebi arttı. İçme suyu temini etkilenmezken, ek su yönetimi önlemleri devreye alındı.

Hollanda hükümeti, sıcak hava dalgası ve devam eden kuraklık nedeniyle resmi olarak su kıtlığı ilan etti. Ülkede ek su yönetimi önlemleri uygulanmaya başladı.

Hollanda'da kuraklık nedeniyle su krizi giderek derinleşiyor. Hollanda Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden kuraklık nedeniyle su miktarının azaldığı, su talebinin ise arttığı belirtildi. 

ÜLKEDE 'GERÇEK SU KITLIĞI' SEVİYESİNE GEÇİLDİ

Açıklamada, "Nehir akışları, tarihi olarak düşük seviyelerde ve sıcak yaz nedeniyle su talebi yüksek. Bu durumun önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle mevcut suyu mümkün olduğunca etkili bir şekilde dağıtmak için ek önlemler alınmıştır. İçme suyu temini etkilenmeyecek. İçme suyu mevcuttur ve mevcut olmaya devam ediyor. Ulusal Su Dağıtım Koordinasyon Komitesi'nin tavsiyesi üzerine 'yaklaşan su kıtlığı' seviyesinden 'gerçek su kıtlığı' seviyesine geçilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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