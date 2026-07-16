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Ayasofya-i Kebir Camii'nde yüksek sesle "İncil" okuduğu belirlenen 2 kişi yakalandı

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Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle İncil okuduğu iddia edilen 2 yabancı turist hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.

Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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